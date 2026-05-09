Ngày của Mẹ năm 2026 là ngày nào, nguồn gốc và ý nghĩa ra sao?

Ngày của mẹ năm 2026 là ngày nào?

Ngày của Mẹ thường được kỷ niệm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Theo cách tính này, Ngày của Mẹ năm 2026 sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 10/5.

Đây là ngày tôn vinh những người mẹ trên thế giới, cũng là dịp để tôn vinh tình mẹ, vai trò gắn kết của mẹ trong gia đình và ảnh hưởng của người mẹ trong xã hội.

Nguồn gốc Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp. Thời xưa, ngày này thường được tổ chức vào mùa xuân. Lúc bấy giờ, người Hy Lạp thường tổ chức long trọng sự kiện này để tri ân những người mẹ, đặc biệt là thần Rhea - người mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Có giả thiết cho rằng, nguồn gốc Ngày của Mẹ xuất hiện đầu tiên ở Anh vào khoảng năm 1600. Ngày này được tổ chức hằng năm trước lễ Phục sinh 40 ngày với mục đích tri ân các bà mẹ.

Vào ngày này, con cái thường tặng quà, hoa để tỏ lòng thành kính với mẹ. Thế nhưng, điều này dần rơi vào quên lãng ở thế kỷ 19.

Sau đó, Ngày của Mẹ - Mother‘s Day chính thức được ra đời gắn liền tên tuổi của hai phụ nữ Mỹ là bà Ann Maria Reeves Jarvis và con gái Anna Marie Jarvis.

Sau khi mẹ mất, Anna luôn day dứt bởi còn nhiều điều chưa làm được cho bà. Có thông tin cho rằng, Anna nhận thấy thái độ thờ ơ của nhiều người đối với mẹ, nên cô đã quyết tâm vận động để tổ chức Ngày của Mẹ trên toàn quốc.

Năm 1911, Ngày của Mẹ được tổ chức ở hầu hết các tiểu bang của liên bang Hoa Kỳ. Vào ngày 8/5/1914, Tổng thống Woodrow Wilson ký một nghị quyết ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm làm Ngày của Mẹ.

Hiện nay, Ngày của Mẹ đang lan rộng ra toàn thế giới.

Ý nghĩa Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ ra đời để con cái thể hiện sự biết ơn, lòng hiếu thảo đối với ơn nghĩa sinh thành của người làm mẹ.

Vào ngày này, những người con thường hướng về mẹ, dành sự tri ân và tình yêu thương cho người mẹ của mình.

Ở Việt Nam, bên cạnh ngày 8/3, ngày 20/10 hoặc lễ Vu Lan báo hiếu, Ngày của Mẹ cũng là ngày được nhiều người hưởng ứng. Con cái sẽ tặng mẹ những món quà ý nghĩa, gửi tới mẹ lời chúc ngọt ngào để thể hiện tình yêu và sự kính trọng dành cho mẹ của mình.