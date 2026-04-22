Khi thầy cô là “mẹ đỡ đầu”

Trong không khí Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Trường THCS Phúc Đồng (xã Hương Bình) vừa qua, em Nguyễn Đoàn Bảo Hân (lớp 7C) và em Nguyễn Thị Thủy (lớp 8D) phấn khởi khi được nhận các món quà từ nhà trường nhờ thành tích chăm đọc sách, cùng khoản hỗ trợ đỡ đầu quý II/2026.

Ban Giám hiệu Trường THCS Phúc Đồng (xã Hương Bình) trao tiền đỡ đầu quý II/2026 cho em Nguyễn Đoàn Bảo Hân (thứ 3 từ phải sang) và em Nguyễn Thị Thủy.

Ít ai biết rằng, chỉ một năm trước, Hân và Thủy vẫn còn rụt rè, ít nói. Những khoảng lặng trong lớp học phần nào bắt nguồn từ những mất mát của các em. Hân mồ côi cha, Thủy mất mẹ, cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chật vật từng ngày. Trong bối cảnh đó, Ban Giám hiệu Trường THCS Phúc Đồng đã vận động cán bộ, giáo viên trích một phần thu nhập để gây quỹ, nhận đỡ đầu 2 em. Ngoài mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng, nhà trường còn miễn các khoản đóng góp, đồng thời trao tặng sách vở, quần áo, đồ dùng học tập… cho các em. Đồng thời, các em cũng được quan tâm đặc biệt từ các thầy cô trong việc kèm cặp, động viên tinh thần và thăm hỏi tặng quà vào những dịp lễ, tết.

Nhờ sự đỡ đầu của nhà trường, Nguyễn Đoàn Bảo Hân và Nguyễn Thị Thủy không chỉ được hỗ trợ về mặt vật chất mà luôn nhận được sự quan tâm, động viên, kèm cặp của các thầy, cô trong học tập.

Nguyễn Đoàn Bảo Hân bày tỏ: “Từ khi được các thầy cô đỡ đầu, em cảm thấy có được nguồn cổ vũ rất lớn. Các thầy cô không những hỗ trợ vật chất mà còn luôn động viên, quan tâm em cũng như gia đình em. Điều đó giúp em yên tâm và phấn đấu học tập”. Sự thay đổi ấy đã được cụ thể hóa bằng kết quả học tập. Học kỳ I năm học 2025-2026, Bảo Hân đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và tiếp tục có nhiều tiến bộ trong học kỳ II.

Câu chuyện ở Trường THCS Phúc Đồng không phải là cá biệt. Chị Trần Thị Mai Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Bình cho biết: “Đến nay, 9 trường học trên địa bàn đã nhận đỡ đầu 16 em là trẻ mồ côi, nâng tổng số trẻ được đỡ đầu của toàn xã lên 73 em. Sự chung tay của các nhà trường có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm niềm tin để các em vươn lên trong cuộc sống”.

Trường Tiểu học Thạch Trị (xã Đồng Tiến).

Tại Trường Tiểu học Thạch Trị (xã Đồng Tiến), hành trình ấy cũng được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Hơn một năm qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã cùng nhau nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh éo le là em Phan Văn Khải (lớp 1B) và em Nguyễn Thị Quỳnh Anh (lớp 1D).

Thầy Dương Trọng Dũng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng đồng hành cùng các em bằng tất cả khả năng của mình. Bởi hơn ai hết, các em cần không chỉ sự hỗ trợ về vật chất mà còn là cảm giác được quan tâm, được yêu thương. Khi thấy mình không bị bỏ lại phía sau, các em sẽ có thêm động lực để học tập và nuôi dưỡng ước mơ”.

Thầy Dương Trọng Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Trị (xã Đồng Tiến) và em Phan Văn Khải (lớp 1B) được nhà trường nhận đỡ đầu và hình ảnh Khải tự tin trong lớp học.

Không dừng lại ở phạm vi học sinh trong trường, một số cơ sở giáo dục còn mở rộng vòng tay ra cộng đồng. Tiêu biểu như Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen). Từ năm 2024 đến nay, nhà trường đã nhận đỡ đầu 4 trẻ tại nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, động viên các em vào dịp lễ, tết.

Cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Khi các cấp hội phụ nữ đến vận động, chúng tôi đã tổ chức họp Hội đồng nhà trường để xin ý kiến. Điều khiến tôi xúc động là tất cả cán bộ, giáo viên đều đồng tình trích một phần lương hàng tháng để lập quỹ đỡ đầu. Với chúng tôi, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là sự sẻ chia với những phận đời kém may mắn”.

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen) trao đổi với cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh về công tác nhận đỡ đầu trẻ mồ côi thời gian tới.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ cuối năm 2021, đã được các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng vận động. Với sự quan tâm hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân, tính đến giữa tháng 4/2026, toàn tỉnh đã có 1.892 trẻ được đỡ đầu với số tiền cam kết gần 32 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong số đó đã có 71 trường học từ bậc mầm non đến THPT nhận đỡ đầu 125 trẻ mồ côi, với số tiền cam kết hỗ trợ đạt 1,5 tỷ đồng. Dù còn những khó khăn, nhưng bằng tình thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, các thầy cô đã chung tay tạo nên những nguồn hỗ trợ ý nghĩa dành cho học sinh kém may mắn. Để từ đó, các em có thêm điểm tựa vững chắc, sự chở che như một “người mẹ” mang tên mái trường, trên hành trình viết tiếp ước mơ.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen) trao đỡ đầu cho 1 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường Tiểu học Thạch Hưng, dịp đầu năm 2026.