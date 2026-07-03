Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 2/7/2026 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2026 - 2030.

Sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội sẽ góp phần giúp trẻ em vững bước hơn trong thời đại mới. Ảnh: Trần Vũ

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai Kế hoạch số 450 phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, địa phương; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các lực lượng, tránh chồng chéo, hình thức.

Kế hoạch phấn đấu kiềm chế, làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi với các chỉ tiêu cụ thể như: ít nhất 80% người dân được tiếp cận thông tin, tài liệu tuyên truyền về chính sách, pháp luật mới liên quan đến bảo vệ trẻ em thông qua các hình thức truyền thông hiện đại, có ứng dụng khoa học công nghệ. 100% báo cáo viên cấp tỉnh và cấp xã cập nhật tài liệu truyền thông phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Đảm bảo 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng và phòng, chống ma túy ít nhất 2 lần/năm học. 100% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn ký kết và thực hiện quy chế phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT trường học.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% xã, phường xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình phòng, chống tội phạm, bảo vệ trẻ em hoặc quản lý, giáo dục người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hoạt động hiệu quả.



Các cấp, ngành tăng cường huy động nguồn lực để chăm lo cho trẻ em.

Về chỉ tiêu hàng năm, Hà Tĩnh phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm này đạt trên 90%; 100% số người dưới 18 tuổi nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy và hoàn thành cai nghiện ma túy phải được quản lý theo quy định.

Cơ quan điều tra các cấp bảo đảm 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận, phân loại xử lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 95%. 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi được xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến năm 2030, 100% công an cấp xã được trang bị mô hình Phòng Điều tra thân thiện phục vụ công tác điều tra xử lý các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng.

UBND tỉnh yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, diễn biến các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm nguyên nhân phát sinh tội phạm này...

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