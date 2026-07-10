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Khẩn trương tìm kiếm bé trai 6 tuổi mất tích tại Hà Tĩnh

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) vừa phát thông báo, đề nghị Nhân dân và các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) bị mất tích.

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Cháu Nguyễn Văn Hiệp (bên trái). Ảnh Công an xã Mai Hoa cung cấp.

Theo thông tin từ gia đình, chiều ngày 9/7, cháu Nguyễn Văn Hiệp cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh (trú xã Đức Thọ) đến nhà bà ngoại là bà Phạm Thị Đường ở thôn Ân Giang (xã Mai Hoa) để chơi. Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 10/7, cháu Hiệp rời khỏi nhà. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy cháu.

Thời điểm rời đi, cháu mặc áo màu đỏ, quần màu đen.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn, đồng thời đề nghị người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận chú ý quan sát, kịp thời cung cấp thông tin nếu phát hiện cháu hoặc có manh mối liên quan để phục vụ công tác tìm kiếm.

Mọi thông tin về cháu Nguyễn Văn Hiệp, người dân có thể liên hệ qua:

Thiếu tá Phạm Viết Tuân - Trưởng Công an xã Mai Hoa, số điện thoại: 0988228692

Hoặc cơ quan chính quyền xã: đồng chí Lữ Ngọc, số điện thoại: 0915936505

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