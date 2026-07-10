Khẩn trương tìm kiếm bé trai 6 tuổi mất tích tại Hà Tĩnh

Cháu Nguyễn Văn Hiệp (bên trái). Ảnh Công an xã Mai Hoa cung cấp.

Theo thông tin từ gia đình, chiều ngày 9/7, cháu Nguyễn Văn Hiệp cùng mẹ là chị Trần Thị Mạnh (trú xã Đức Thọ) đến nhà bà ngoại là bà Phạm Thị Đường ở thôn Ân Giang (xã Mai Hoa) để chơi. Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 10/7, cháu Hiệp rời khỏi nhà. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy cháu.

Thời điểm rời đi, cháu mặc áo màu đỏ, quần màu đen.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát thông báo khẩn, đồng thời đề nghị người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận chú ý quan sát, kịp thời cung cấp thông tin nếu phát hiện cháu hoặc có manh mối liên quan để phục vụ công tác tìm kiếm.