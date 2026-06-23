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Tìm thấy thi thể bé trai mất tích khi tắm biển cùng bố

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. gặp nạn khi cùng bố tắm biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh).

Thông tin từ chính quyền địa phương, vào khoảng 19h15 phút ngày 23/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

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Thi thể cháu Nguyễn Trọng T. được đưa vào bờ.

Thi thể cháu T. được tìm thấy trôi trên biển cách bờ chừng 100m (thuộc thôn Thành Long, xã Tiên Điền).

Lực lượng cứu hộ tiếp cận đưa nạn nhân xấu số vào bờ, hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể anh Nguyễn Trọng P. (SN 1972, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) trôi dạt vào bờ biển Xuân Thành. Anh P. đi tắm biển cùng con trai là cháu Nguyễn Trọng T. trước khi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi có thông tin, chính quyền địa phương xã Tiên Điền cùng lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ tiến hành tìm kiếm cháu T. trên biển.

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Chủ đề Đuối nước, chết đuối

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