CSGT Hà Tĩnh “mở đường” giúp ô tô chở sản phụ tới bệnh viện an toàn

(Baohatinh.vn) - Tổ CSGT Hà Tĩnh sử dụng ô tô chuyên dụng “mở đường” hỗ trợ tài xế đưa sản phụ chuyển dạ vượt quãng đường hơn 10 km đến bệnh viện an toàn.
Lúc 16h ngày 2/7, tài xế Nguyễn Đình Tý (SN 1996, trú xã Kỳ Xuân) điều khiển ô tô mang BKS 38A – 647.06 chở sản phụ Trần Thị M. (SN 1996, trú thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Xuân) cùng gia đình tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (phường Sông Trí).
Quá trình di chuyển trên đường, nhận thấy sản phụ M. có dấu hiệu chuyển dạ, trong khi quãng đường tới bệnh viện còn khá xa, giao thông đông đúc nên tài xế Tý đã nhờ tổ công tác của Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) hỗ trợ.
Tiếp nhận thông tin, tổ công tác CSGT do Trung tá Trương Tuấn Anh làm tổ trưởng, đã cùng với Đại úy Đậu Đình Triệu, sử dụng xe ô tô chuyên dụng mang BKS 38A - 001.77 “mở đường” đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Với sự hỗ trợ của tổ CSGT, tới khoảng 17h15' ngày 2/7, sản phụ M. đã được đưa tới bệnh viện kịp thời, an toàn, sau đó sinh hạ được 1 bé gái.
“Quãng đường từ lúc chúng tôi gặp tổ CSGT tới bệnh viện hơn 10 km. Lúc đó đường khá đông, hạn chế tốc độ 50 km/h, mà xe cũng chỉ chạy được 20 - 30 km/h. May mắn là chúng tôi được tổ CSGT hỗ trợ kịp thời”, tài xế Nguyễn Đình Tý cho hay.
Trao đổi với PV, Đại úy Đậu Đình Triệu – Đội CSGT đường bộ quốc lộ 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Lúc đó chúng tôi cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều. Khi được người dân nhờ hỗ trợ, bất cứ cán bộ CSGT nào cũng sẵn sàng giúp đỡ”.
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