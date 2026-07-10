Xuất hiện vết nứt lớn trên núi, nguy cơ sạt lở khối đất đá "khủng" xuống đường

Một số người dân đi làm rừng, hái nấm tràm đã tình cờ phát hiện trên núi Chòi ở thôn Đồng Phú (xã Kỳ Anh) nhiều vết nứt, có thể gây sạt lở xuống đường Đồng – Trung nên đã quay video, chụp ảnh báo với chính quyền địa phương.

Núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt dài khoảng 200m.

Ông Lê Viết Lương (thôn Kỳ Giang, xã Kỳ Anh) cho biết: “Sau cơn bão số 5 và bão số 10 năm 2025, núi Chòi đã bị sạt lở một lượng lớn đất đá xuống đường Đồng – Trung. Sau đó, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã khắc phục, dời dọn. Chiều qua (9/7), trong quá trình đi chăm sóc cây tràm, chúng tôi đã phát hiện nhiều vết nứt ở núi Chòi, nằm tiếp giáp với tuyến đường Đồng – Trung nên đã báo với chính quyền địa phương”.

Khu vực xuất hiện vết nứt đã bị sụt lún 2-3m, thậm chí có nơi 5-7 m, tạo nên rãnh sâu

Được biết, tuyến đường Đồng – Trung kết nối từ QL 1 đến nút giao cao tốc Kỳ Trung dài khoảng 6 km, đi qua xã Kỳ Anh và xã Kỳ Văn. Tuyến đường này có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông khá lớn.

Hàng nghìn khối đất đá chực chờ đổ xuống đường Đồng - Trung.

Khảo sát thực tế cho thấy, núi Chòi xuất hiện dải nứt kéo dài khoảng 200m. Tại đây, nhiều vị trí đã sụt lún sâu từ 2-3m, thậm chí có nơi sụt tới 5-7m, tạo thành những rãnh sâu. Vị trị vết nứt cao khoảng 40m so với mặt đường, nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao.

Núi nứt đang đe dọa trực tiếp người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường Đồng – Trung.

Ông Trần Văn Hải - Trưởng thôn Đồng Phú (xã Kỳ Anh) cho biết: “Ngay sau khi nắm được thông tin ở núi Chòi xẩy ra vết nứt lớn, chúng tôi đã báo cáo ngay với lãnh đạo xã Kỳ Anh để có các giải pháp cảnh báo người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm".

Lãnh đạo xã Kỳ Anh kiểm tra thực địa núi Chòi.

Trưa 10/7, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh Nguyễn Kiên Quyết cho hay: “Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã trực tiếp đi kiểm tra đồng thời đưa ra các giải pháp ban đầu như: đặt biển cảnh báo về nguy cơ sạt lở, giao lực lượng chuyên môn trực đảm bảo an toàn trên tuyến đường; tuyên truyền trên hệ thống thông tin của xã để người dân biết được điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động phòng tránh”.

Xã Kỳ Anh lắp biển cảnh báo cho người và các phương tiện được biết về nguy cơ sạt lở.

​Ông Nguyễn Kiên Quyết cho biết thêm, nguy cơ sạt lở núi Chòi với khối lượng đất đá rất lớn, có thể lên đến hàng nghìn m3, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân. Do đó, chính quyền xã sẽ xây dựng các phương án cụ thể để sớm khắc phục và giải quyết dứt điểm sạt lở trong thời gian sớm nhất.