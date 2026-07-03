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[Infographic] 7 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Từ ngày 1/7/2026, có 7 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác theo quy định mới của Nghị định 241/2026/NĐ-CP sau khi được sửa đổi.

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Tags:

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