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Huấn luyện cảnh khuyển, sẵn sàng hỗ trợ phá án

Thục Anh
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(Baohatinh.vn) - Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm, tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh, những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện bài bản, sẵn sàng hỗ trợ phá án.

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Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang quản lý, huấn luyện 8 chú chó nghiệp vụ.
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Trong đó, 5 chú chó thuộc chuyên khoa ma túy, 3 chú chó thuộc chuyên khoa thuốc nổ, bảo vệ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
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Một ngày huấn luyện được bắt đầu bằng bài tập thể lực nâng cao sức bền cho cảnh khuyển: vượt chướng ngại vật...
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Tiếp đó, các bài tập leo cầu thang được thực hiện nghiêm ngặt dưới hiệu lệnh của huấn luyện viên.
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Trong bài tập "truy tìm dấu vết", chó nghiệp vụ sẽ lập tức đánh hơi, tìm kiếm vật chứng...
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Cảnh khuyển luôn theo sát các chiến sĩ, thành thạo các kỹ năng chuyên sâu như phát hiện ma túy, thuốc nổ và hỗ trợ nhận diện, truy bắt tội phạm, sẵn sàng chiến đấu.
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"Chiến sĩ đặc biệt" khống chế đối tượng giả định trong tình huống nguy hiểm.
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Nhờ được huấn luyện bài bản, trong nhiều chuyên án, cảnh khuyển trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực, phục vụ tốt công tác điều tra. Từ đầu năm 2026 tới nay, với sự tham gia chiến đấu của chó nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ 27 đối tượng phạm tội, thu giữ 69,23 gram heroin, 517,6 gram ma túy đá, 1800 viên hồng phiến, 37,92 gram methamphetamine, 4,91 gram ketamine.
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Cán bộ huấn luyện không chỉ là người hướng dẫn mà còn là người chăm sóc, đồng hành cùng những "chiến sĩ đặc biệt" trong sinh hoạt hằng ngày.
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Giây phút thư giãn, kết nối sau giờ tập.
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Chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt giúp các chú chó nghiệp vụ luôn duy trì trạng thái thể lực tốt nhất, sẵng sàng hỗ trợ phá án.
Video: Các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các bài tập huấn luyện cảnh khuyển.

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