Huấn luyện cảnh khuyển, sẵn sàng hỗ trợ phá án

03/07/2026 10:13
Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
03/07/2026 07:43
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách với xe máy trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh làm 2 người tử vong.
03/07/2026 07:20
Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
03/07/2026 05:00
Các hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu cần có biện pháp bảo quản an toàn PCCC theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH để phòng ngừa các nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
02/07/2026 21:44
Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ - LAP rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách.
02/07/2026 20:15
Tổ CSGT Hà Tĩnh sử dụng ô tô chuyên dụng “mở đường” hỗ trợ tài xế đưa sản phụ chuyển dạ vượt quãng đường hơn 10 km đến bệnh viện an toàn.
02/07/2026 15:49
Chiều 2/7, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực sông Gia Hội, đoạn qua xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) khiến nam sinh tử vong.
02/07/2026 09:01
Trong sáu năm, các nghi can đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu 308 tỷ đồng.
02/07/2026 09:00
Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 620 vụ, 1.142 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.
01/07/2026 09:34
Mặc dù chưa có giấy phép lái xe, song N.D.K (trú xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, rồi gây tai nạn giao thông, dẫn tới chết người.
01/07/2026 07:42
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo cơ sở kinh doanh lĩnh vực hóa chất thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động.
30/06/2026 18:58
Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành án vụ chia di sản thừa kế tại xã Thạch Hà.
30/06/2026 16:55
Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 7 bị cáo về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
30/06/2026 14:22
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" tại một công trường ở Khu kinh tế Vũng Áng.
30/06/2026 09:50
Cảnh sát triệt phá đường dây chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội, bắt 30 người; nhóm này giấu súng trong thùng CPU máy tính để giao cho khách.
29/06/2026 14:03
Vũ Văn Bốn và hơn 93 người bị bắt với cáo buộc buôn bán, sử dụng ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép...
28/06/2026 19:00
Nhiều đối tượng tương tác, chia sẻ, bình luận sai sự thật, xuyên tạc trên các trang mạng phản động vừa bị làm rõ, răn đe.
28/06/2026 10:27
Khi đang đi giao bún cho các quán hàng, xe tải của tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) tông vào xe đầu kéo khiến vợ tử vong, chồng bị thương nặng.
28/06/2026 08:33
Vụ tai nạn giữa xe mô tô phân khối lớn do người nước ngoài cầm lái với xe ô tô 7 chỗ trên đường ven biển Hà Tĩnh khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng.
27/06/2026 22:41
Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
27/06/2026 15:37
Lực lượng chức năng đã triệt xoá đường dây mua bán lẻ ma túy tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh); khởi tố 5 đối tượng, thu giữ 3,8 gam ma túy đá cùng nhiều dụng cụ để chia nhỏ ma túy.
26/06/2026 07:50
Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.
26/06/2026 05:00
Trước tình hình tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp, công an các xã, phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh bám sát địa bàn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy.
23/06/2026 21:07
Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng T. gặp nạn khi cùng bố tắm biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh).
23/06/2026 19:20
Với hai tội danh "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Trần Nhật Tân (SN 1979, trú thôn Xuân Dục, xã Kỳ Hoa) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.
23/06/2026 12:53
Vào khoảng trưa 23/6, một vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng điện tử nằm phía ngoài khu vực chợ Hội, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
23/06/2026 10:25
Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt nữ tài xế để trẻ nhỏ thò đầu ra ngoài ô tô qua cửa sổ trời khi xe đang chạy trên đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen).
23/06/2026 08:26
Thời điểm được phát hiện trên quốc lộ 12C đoạn gần nút giao cao tốc ở xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, người đàn ông đã tử vong cạnh xe máy hư hỏng nặng.
23/06/2026 06:51
Hai bố con đi tắm biển Xuân Thành (xã Tiên Điền – Hà Tĩnh) thì người bố không may bị tử vong, người con hiện vẫn chưa tìm thấy.
22/06/2026 15:00
Nắng nóng gay gắt, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp cực kỳ nguy hiểm khiến “bài toán” giữ rừng ở Hà Tĩnh trở nên cam go.