Theo dấu tội phạm ma túy, "cất vó" Chuyên án HT426

Lực lượng trinh sát phân công tổ chức mật phục các vị trí đối tượng vận chuyển ma túy có thể bỏ trốn vào rừng.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12/6/2026, từ tổ quan sát trên biên giới, thông tin được báo về Ban Chuyên án HT426: “Chiếc taxi biển kiểm soát 37H-111.61 vừa nhận “hàng” ở khu vực biên giới và đang chạy về hướng nội địa”. Qua bộ đàm, mệnh lệnh phá án lập tức được phát đi. Nhận lệnh, các tổ mật phục đồng loạt siết đội hình.

Khi chiếc taxi vừa lọt vào khu vực mật phục ở Km 67+200, quốc lộ 8A (thuộc xã Sơn Kim 1) thì bị chặn đầu, khóa đuôi. Hai đối tượng trên xe là Phạm Xuân Thanh (SN 1982, ở phường Thành Vinh, Nghệ An) và Hoàng Ngọc Phú (SN 1990, lái xe, ở phường Trường Vinh, Nghệ An) mở cửa, lao vào rừng hòng tẩu thoát. Nhưng lập tức, cả hai bị các mũi mật phục quật ngã, tra tay vào còng số 8. Tiếp đó, 12 bánh heroin, 11 kg ma túy tổng hợp dạng đá, gần 10 kg ketamine và 16.000 viên ma túy tổng hợp lần lượt được đưa khỏi các vị trí cất giấu.

Lực lượng tham gia phá án luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu cao.

Để có được cú “cất vó” diễn ra gọn gàng trong ít phút, các trinh sát của BĐBP Hà Tĩnh đã phải trải qua gần ba tháng “nếm mật, nằm gai” lần theo từng dấu vết của tội phạm.

Vào cuối tháng 3/2026, từ công tác nắm tình hình nội biên và ngoại biên, lực lượng nghiệp vụ phát hiện những dấu hiệu về một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Lào qua khu vực biên giới Hà Tĩnh rồi đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Điều khiến lực lượng trinh sát đặc biệt lưu tâm là phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi, xảo quyệt.

Chúng không trực tiếp giao nhận ma túy ở khu vực cửa khẩu mà tổ chức vận chuyển theo phương thức khép kín, phân công nhiều mắt xích trung gian nhằm che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng. Quá trình vận chuyển được thực hiện hết sức tinh vi, lợi dụng nhiều phương thức khác nhau để che giấu tang vật, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Phạm Xuân Thanh bị quật ngã, khống chế ngay khi chạy trốn vào rừng.

Trung tá N. V. K. – trinh sát tham gia chuyên án kể: “Bọn chúng thay đổi quy luật liên tục, có khi hẹn giao hàng rồi bất ngờ hủy, có khi đổi địa điểm vào phút cuối. Chỉ cần trinh sát để lộ dấu vết hoặc một chút bất cẩn là mọi việc có thể đổ vỡ. Mặt khác, trong người bọn chúng luôn có vũ khí "nóng" nên chúng tôi phải mất hàng tháng trời bám sát địa bàn, thức trắng nhiều đêm, theo từng di biến động của đối tượng và luôn phải cẩn trọng, giữ an toàn trong mọi hành động”.

Để bóc tách đường dây, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tung những cán bộ dày dạn kinh nghiệm nhất của Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng vào cuộc. Nhiều hướng điều tra được triển khai đồng bộ để bí mật theo dõi hoạt động của các đối tượng bên kia biên giới, xác định điểm tập kết và phương thức giao nhận ma túy; đồng thời, tập trung tìm hiểu, xác minh các đầu mối trong nội địa, từ người nhận hàng, phương tiện vận chuyển đến quy luật di chuyển...

Phạm Xuân Thanh cùng tang vật.

Khi đủ tài liệu củng cố nhận định có đường dây ma túy “khủng” đang hoạt động, ngày 17/4/2026, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã quyết định xác lập Chuyên án HT426. Từ đây, từng cuộc điện thoại, từng chuyến xe, từng mối quan hệ nghi vấn, bất thường đều được đưa vào diện theo dõi. Qua nhiều ngày xác minh, mắt xích quan trọng nhất là Phạm Xuân Thanh dần lộ diện.

“Mọi dấu vết đều cho thấy Thanh thường xuyên liên lạc với Pa Dênh Xồng (ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) để thống nhất việc mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Vì vậy, mỗi khi theo dõi đầu mối này, chúng tôi luôn phải rất cẩn trọng để có nhận định chính xác. Đến ngày 9/6/2026, tổ trinh sát đã phát hiện Thanh sắp nhận "hàng" nên báo cáo ngay về Ban Chuyên án để có phương án bắt gọn”, trinh sát N. V. K. kể thêm.

Tang vật vụ án được thu giữ.

Ba ngày sau, khi tổ quan sát báo chiếc taxi có Thanh ngồi bên trong đã nhận ma túy và rời khu vực biên giới, mệnh lệnh phá án được phát ra. Trưa ngày 12/6, Phạm Xuân Thanh và đồng phạm Hoàng Ngọc Phú bị bắt giữ cùng toàn bộ hơn 27 kg ma túy đang trên đường vận chuyển vào nội địa.

Đại tá Nguyễn Mạnh Tâm – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) đánh giá: “Thắng lợi của Chuyên án HT426 là kết quả của việc chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc nghiệp vụ và tuyệt đối không chủ quan trước bất kỳ diễn biến nào. Trong suốt quá trình đấu tranh, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Ban Chuyên án luôn bám sát tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, động viên lực lượng đánh án kịp thời, chính xác. Nhưng, quan trọng, để có được kết quả đó là nhờ sự mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của những người lính quân hàm xanh”.

"Chuyên án này không chỉ giúp BĐBP Hà Tĩnh có thêm chiến công mà nó còn giúp chúng tôi có thêm được những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để đấu tranh với bọn tội phạm hiệu quả. Hiện, chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo chiến công, đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam khen thưởng", Đại tá Nguyễn Mạnh Tâm chia sẻ thêm.