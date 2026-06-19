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Vận chuyển 27kg ma túy từ địa bàn biên giới Hà Tĩnh ra Nghệ An để lấy 50 triệu đồng

Thế Mạnh – Thanh Giang
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(Baohatinh.vn) - Tại Km 67+200 quốc lộ 8 thuộc xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg.

Sáng 19/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Phạm Xuân Thanh cùng tang vật trong chuyên án.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT426 và kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên khu vực biên giới nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2026, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12/6/2026, tại Km 67+200 quốc lộ 8 thuộc xã Sơn Kim 1, lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan khu vực XI, bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Thanh (sinh năm 1982, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển ma túy. Đối tượng này đi trên xe taxi, mang theo 2 chiếc ba lô, bên trong chứa 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin, 16.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng khoảng 27 kg.

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Tang vật bị thu giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm đối tượng Hoàng Ngọc Phú (sinh năm 1990), trú tại khối 3, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

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Đối tượng Hoàng Ngọc Phú tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đến phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để bàn giao cho một đối tượng khác lấy tiền công 50 triệu đồng.

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#ma túy #khởi tố vụ án ma túy #bộ đội biên phòng

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

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