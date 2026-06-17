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3 bị cáo lĩnh 188 tháng tù vì tổ chức sử dụng ma túy

Hoàng - Đức
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(Baohatinh.vn) - Toà án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo trú tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 188 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

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Toàn cảnh phiên xét xử

Sáng 17/6, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh phối hợp tòa án nhân dân cùng cấp, mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với: Nguyễn Văn Chính (SN 2002), Nguyễn Minh Ánh (SN 2003), Nguyễn Thế Anh (SN 2001), cùng trú tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/1/2026, Công an xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chính (SN 2002), Nguyễn Minh Ánh (SN 2003), Nguyễn Thế Anh (SN 2001) và Hoàng Dương Tâm (SN 2009) lên trụ sở làm việc để xác minh một số nội dung liên quan.

Tại đây, Nguyễn Văn Chính đã tự nguyện giao nộp 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý (còn tồn dư một lượng tinh thể rắn màu trắng) và 1 gói ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng. Chính khai nhận đó là ma tuý đá, mua của một người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) về sử dụng chưa hết, thì giao nộp.

4 đối tượng cũng khai nhận: trước đó 1 ngày đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại vườn tràm của gia đình Nguyễn Văn Chính. Cơ quan công an đã tiến hành test nhanh, kết quả: Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Minh Ánh, Nguyễn Thế Anh và Hoàng Dương Tâm đều dương tính với Methamphetamine.

Kết quả giám định chất tinh thể màu trắng mà Nguyễn Văn Chính giao nộp là ma túy (Methamphetamine) có tổng khối lượng là 0,08gam.

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2 bị cáo: Nguyễn Minh Ánh và Nguyễn Thế Anh tham gia trực tiếp tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn Chính tham gia bằng hình thức trực tuyến từ Phân trại tạm giam Kỳ Anh (Công an Hà Tĩnh).

Quá trình điều tra đã xác định rõ: Trong khoảng thời gian từ ngày 8-9/1/2026, Nguyễn Văn Chính 2 lần rủ Hoàng Dương Tâm, 1 lần rủ Nguyễn Thế Anh; Nguyễn Minh Ánh 1 lần rủ Nguyễn Văn Chính tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trong vụ án này, Nguyễn Minh Ánh là người khởi xướng rủ Nguyễn Văn Chính, vừa là người cung cấp tiền cho Chính đi mua ma tuý. Nguyễn Văn Chính vừa là người khởi xướng rủ Hoàng Dương Tâm, Nguyễn Thế Anh sử dụng ma túy, vừa là người đi mua ma túy và chuẩn bị bộ dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Đối với Hoàng Dương Tâm, tính đến ngày phạm tội, mới 17 tuổi 9 tháng 24 ngày, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã tách xử lý bằng một vụ án khác.

Hành vi của Nguyễn Văn Chính đã phạm vào tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự. Hành vi của Nguyễn Minh Ánh và Nguyễn Thế Anh đã phạm vào tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Chính 9 năm tù; Nguyễn Minh Ánh và Nguyễn Thế Anh, mỗi người 7 năm 6 tháng tù.

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Tags:

#Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý #Xã Kỳ Thượng #Hà Tĩnh 24h #TAND khu vực 2 Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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