Tù chung thân đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy qua cửa khẩu Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tàng trữ và vận chuyển gần 14kg ma túy các loại qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Lê Văn Lợi bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt tù chung thân.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào lúc 15h40 ngày 25/9/2025, tại khu vực khai báo nhập cảnh của Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1), Lê Văn Lợi đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 14kg các chất ma túy thì bị BĐBP, hải quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phát hiện, bắt giữ.
Qua kết quả giám định, số tang vật mà Lê Văn Lợi vận chuyển là ketamine, methamphetamine và MDMA.
Ngoài hành vi vận chuyển ma túy, Lê Văn Lợi còn có hành vi tàng trữ 3,96g methamphetamine trong hành lý cá nhân với mục đích để sử dụng.
Làm việc với các lực lượng chức năng, Lê Văn Lợi khai nhận toàn bộ số ma túy này vận chuyển từ Thái Lan, qua Lào rồi về Việt Nam cho một người đàn ông tên Nguyễn Văn Bảo (không rõ địa chỉ cụ thể, đang sinh sống tại Thái Lan) để lấy tiền công.
Tên người nhận hàng, phương thức liên lạc tại Việt Nam không được chủ hàng cho biết trước.
Trước HĐXX, bị cáo Lê Văn Lợi đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Lợi án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự và 4 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249 Bộ luật hình sự.
Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh mà Lê Văn Lợi chấp hành là án tù chung thân.
Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhiều cơ sở thờ tự, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động tín ngưỡng của người dân.
Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.
Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu...
Nhiều đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về tên gọi và địa bàn quản lý nhưng việc điều chỉnh các biển báo theo địa danh mới còn khá chậm, gây bất lợi cho người tham gia giao thông.