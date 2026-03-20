Tù chung thân đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy qua cửa khẩu Hà Tĩnh

Sáng ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức xét xử phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Lợi (thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào lúc 15h40 ngày 25/9/2025, tại khu vực khai báo nhập cảnh của Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1), Lê Văn Lợi đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 14kg các chất ma túy thì bị BĐBP, hải quan và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phát hiện, bắt giữ.

Qua kết quả giám định, số tang vật mà Lê Văn Lợi vận chuyển là ketamine, methamphetamine và MDMA.

Ngoài hành vi vận chuyển ma túy, Lê Văn Lợi còn có hành vi tàng trữ 3,96g methamphetamine trong hành lý cá nhân với mục đích để sử dụng.

Lê Văn Lợi bị các lực lượng chức năng bắt giữ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vào chiều ngày 25/9/2025.

Làm việc với các lực lượng chức năng, Lê Văn Lợi khai nhận toàn bộ số ma túy này vận chuyển từ Thái Lan, qua Lào rồi về Việt Nam cho một người đàn ông tên Nguyễn Văn Bảo (không rõ địa chỉ cụ thể, đang sinh sống tại Thái Lan) để lấy tiền công.

Tên người nhận hàng, phương thức liên lạc tại Việt Nam không được chủ hàng cho biết trước.

Trước HĐXX, bị cáo Lê Văn Lợi đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Lợi bị Tòa án nhân dân Hà Tĩnh tuyên phạt mức án chung thân.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Lợi án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự và 4 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh mà Lê Văn Lợi chấp hành là án tù chung thân.