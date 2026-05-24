Nhiều lô đất trúng đấu giá nhưng vướng thực địa

Thửa đất của ông Thái Hữu Anh nằm bên phải ngôi nhà mái xanh đang hoàn thiện.

Đất đấu giá và những khoảng trống thực địa

Năm 2021, UBND huyện Can Lộc (cũ) phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc (nay thuộc xã Xuân Lộc). Trong phương án quy hoạch, lô đất số 5 được xác định cách hành lang khe thủy lợi khoảng 6m. Đầu năm 2023, ông Thái Hữu Anh trúng đấu giá lô đất này với số tiền hơn 670 triệu đồng và sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy trình thủ tục.

Ông Thái Hữu Anh mặc định đất trúng đấu giá sẽ yên tâm pháp lý. Nhưng trớ trêu, khi triển khai làm nhà, ông phát hiện thực địa lô đất không khớp với bản đồ quy hoạch thiết kế chi tiết. Kết quả rà soát sau đó của cơ quan chuyên môn cho thấy, khoảng cách từ thửa đất đến hành lang khe chỉ có 3,4m, trong khi hồ sơ thiết kế được phê duyệt là 6m.

Ông Thái Hữu Anh trao đổi với phóng viên.

“Người dân tham gia đấu giá là dựa vào quy hoạch đã được phê duyệt và công khai nhưng khi nhận đất thực địa lại khác hoàn toàn, khoảng cách hành lang khe không như trong hồ sơ. Gia đình đã nhiều lần kiến nghị vì quyền lợi bị ảnh hưởng nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm” - ông Thái Hữu Anh bức xúc cho biết.

Chính quyền xã Sơn Lộc (cũ) từng đổ đất lấn khe thủy lợi, tạo khoảng cách 3,4m như hiện trạng hiện nay. (Ảnh: người dân cung cấp)

Tại xã Xuân Lộc, nhiều trường hợp tương tự cũng trở thành “điểm nghẽn” kéo dài. Năm 2012, ông Nguyễn Xuân Đại ở thôn Yên Xuân trúng đấu giá hai thửa đất số 1344, 1345 tại khu quy hoạch dân cư thôn Trung Xá, mỗi thửa có diện tích 290m². Sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hai thửa đất này. Thế nhưng, suốt hơn 13 năm qua, hai thửa đất này vẫn không thể bàn giao thực địa.

Người dân trúng đấu giá đất khu quy hoạch dân cư thôn Trung Xá (xã Xuân Lộc) vẫn chưa nhận được bàn giao thực địa theo hồ sơ.

Mặt khác, theo phản ánh của ông Đại, được tiếng là khu quy hoạch đấu giá, hạ tầng đảm bảo nhưng thực địa chủ yếu vẫn là ao, ruộng. Đến năm 2021, do có nhu cầu làm nhà nên gia đình ông phải tự thuê máy móc san lấp mặt bằng để tạo nền đất. Cuối năm 2023, khi dự án mở rộng tuyến đường ĐH38 triển khai đi qua, đơn vị thi công tiếp tục đào rãnh thoát nước và dựng lan can chắn ngang phần đất mà gia đình ông cho rằng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Trong khi đó, cơ quan chức năng có liên quan lại chưa thể xác định rõ mốc giới để bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Phần đất ông Nguyễn Xuân Đại cho rằng thuộc quyền sử dụng hợp pháp hiện bị lan can đường giao thông chắn ngang.

Qua tiếp nhận phản ánh cho thấy, tình trạng tương tự còn xảy ra ở nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Tĩnh. Tại khu quy hoạch dân cư Ba Tòa, thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc, hàng loạt hộ dân rơi vào cảnh đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng không thể xây dựng hoặc chuyển nhượng do phát sinh chồng lấn, sai lệch tọa độ giữa quy hoạch và thực tế sử dụng đất.

Chị Cao Thị Hàn (xã Cẩm Lạc) bức xúc khi có bìa nhưng đất nhưng không thể sử dụng vì thửa đất bị chồng lấn, sai tọa độ.

Chị Cao Thị Hàn (thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc) cho biết: “Người dân bỏ tiền mua đất, có sổ đỏ hợp pháp nhưng đến khi cần chuyển nhượng hoặc xây dựng thì lại không thực hiện được. Quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng rất lớn vì đất để đó nhiều năm nhưng không thể sử dụng hay giao dịch”.

Đâu là nguyên nhân?

Từ nhiều vụ việc phát sinh thời gian qua có thể thấy, vẫn còn những bất cập liên quan đến đất đấu giá ở một số địa phương. Đằng sau những tranh chấp, khiếu nại kéo dài là hàng loạt tồn tại trong công tác quy hoạch, đo đạc, quản lý và tổ chức sử dụng hiệu quả đất đai.

Chính quyền xã Xuân Lộc và ngành chức năng đo đạc, xác định lại mốc giới các thửa đất.

Theo chính quyền xã Xuân Lộc, nhiều vụ việc phát sinh từ các khu quy hoạch cũ do trước đây việc đo đạc còn thủ công, hồ sơ thiếu đồng bộ và chưa cắm mốc đầy đủ ngoài thực địa.

Ông Nguyễn Huy Công - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết: "Qua nhiều năm, hiện trạng đất tiếp tục thay đổi do mở rộng giao thông, chỉnh trang dân cư nên việc xác định lại ranh giới, vị trí các thửa đất gặp nhiều khó khăn. Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, đo đạc lại những khu vực quy hoạch có sai lệch. Trên cơ sở đó, xã sẽ đối chiếu kỹ lưỡng giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng thực địa, tiến hành cắm mốc ranh giới nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân".

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh, việc chưa cắm mốc đầy đủ, chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng đã đưa đất ra đấu giá là nguyên nhân dẫn đến sai lệch giữa hồ sơ và thực địa, cho thấy những hạn chế, thiếu chặt chẽ trong công tác quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện ở một số giai đoạn trước đây.

Khu quy hoạch dân cư Cửa Bà Thái (thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê) sau rà soát, điều chỉnh và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trong khi nhiều vụ việc liên quan đến đất đấu giá còn kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm thì tại một số địa phương, việc rà soát, xử lý tồn tại đã bắt đầu được triển khai theo hướng chủ động hơn, nhằm từng bước tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Tại xã Thạch Khê, một số tồn tại kéo dài liên quan đến đất đấu giá đã được chính quyền địa phương tập trung rà soát, xử lý. Cụ thể, tại khu quy hoạch dân cư Cửa Bà Thái, nhiều hộ dân được giao đất từ năm 2005 nhưng sau quá trình mở rộng giao thông và chỉnh trang hạ tầng dẫn đến ranh giới thửa đất trên thực địa bị thay đổi, thiếu hụt diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực địa, chính quyền đã xác định phần diện tích bị ảnh hưởng không nằm trong nhóm đất đã giao ổn định. Trên cơ sở quỹ đất do địa phương quản lý, xã thực hiện điều chỉnh bổ sung phần diện tích còn thiếu nhằm đảm bảo diện tích mà người dân đã trúng đấu giá.

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh, thực tế tại Thạch Khê cho thấy việc tháo gỡ các tồn tại kéo dài chỉ có thể hiệu quả khi được thực hiện trên cơ sở rà soát đầy đủ hồ sơ, đối chiếu chặt chẽ với thực địa và xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm trường hợp.

Ông Hùng nhấn mạnh, đối với các tồn tại phát sinh từ giai đoạn trước, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức đo đạc, kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ hồ sơ để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. “Quan điểm là phải xử lý dứt điểm, rõ đến đâu giải quyết đến đó, không để kéo dài, gây phát sinh khiếu kiện”, ông Hùng cho biết.

​