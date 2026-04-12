Quy hoạch "vênh" thực tế, 16 lô đất bị “treo” đến bao giờ?

Khu quy hoạch dân cư Ba Tòa (thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc) nhìn từ trên cao.



Năm 2015, chị Cao Thị Hàn (xã Cẩm Lạc) được UBND huyện Cẩm Xuyên cũ cấp quyền sử dụng đất có thu tiền đối với thửa đất số 375, tờ bản đồ số 18, diện tích 150m² tại khu quy hoạch dân cư Ba Tòa (thôn Lĩnh Sơn).

Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng, chị bất ngờ nhận được thông báo từ UBND xã Cẩm Lạc rằng, các thửa đất trong khu quy hoạch này đang phát sinh tranh chấp, không đủ điều kiện để giao dịch. Điều này khiến việc chuyển nhượng buộc phải dừng lại.

Chị Cao Thị Hàn (xã Cẩm Lạc) bức xúc vì đất của mình nhưng không thể thực hiện chuyển nhượng.

Chị Cao Thị Hàn bức xúc: “Tháng 7/2025, tôi có đặt cọc mua một mảnh đất tại TP Hồ Chí Minh nên dự định chuyển nhượng lại mảnh đất của gia đình ở khu quy hoạch dân cư Ba Tòa. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc, làm hồ sơ chuyển nhượng thì mới phát hiện thửa đất bị chồng lấn, sai tọa độ. Từ đó đến nay, tôi không thể chuyển nhượng cũng như sử dụng chính mảnh đất của mình, dù đã có đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Tôi rất mong các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi cho người dân."

Không chỉ riêng chị Hàn, nhiều hộ dân khác tại khu quy hoạch này cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Theo phản ánh, các lô đất xuất hiện tình trạng sai lệch tọa độ, chồng lấn ranh giới giữa các thửa đất, dẫn đến tranh chấp kéo dài. Hệ quả là người dân không thể xây dựng nhà ở, không thể chuyển nhượng, thế chấp. Nhiều lô đất rơi vào tình trạng “đóng băng” suốt nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân.

Ông Nguyễn Đình Mạnh (xã Cẩm Lạc) rơi vào tình cảnh trớ trêu, có đất nhưng không thể làm nhà cho con.



Ông Nguyễn Đình Mạnh (xã Cẩm Lạc) cho biết: “Trong khu quy hoạch dân cư Ba Tòa, gia đình tôi có lô đất số 8, đã có đầy đủ giấy tờ. Năm ngoái, tôi dự định xây nhà cho con trai nhưng khi xin cắm mốc thì mới biết đất bị chồng lấn nên không thể thực hiện. Tôi đã kiến nghị lên chính quyền xã, nhưng đến nay hơn 7 tháng vẫn chưa được giải quyết, việc xây dựng cũng phải dừng lại.”

﻿ Mảnh đất của chị Lê Thị Vị (xã Cẩm Lạc) tại khu quy hoạch dân cư Ba Tòa dù đã được đo đạc, cắm mốc giới nhưng giờ cũng bị "treo" do sai lệch tọa độ giữa các mảnh đất.



Cùng chung tâm trạng, chị Lê Thị Vị (xã Cẩm Lạc) cho biết: “Chúng tôi đều có đầy đủ giấy tờ, sổ đỏ hợp pháp nhưng lại không thể làm gì trên chính mảnh đất của mình nên rất bức xúc. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm có hướng giải quyết để người dân ổn định cuộc sống.”

Sơ đồ quy hoạch đất dân cư vùng Ba Tòa (thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc) gồm có 15 lô đất, mỗi lô có diện tích 150 m2﻿.

Theo UBND xã Cẩm Lạc, khu quy hoạch dân cư Ba Tòa trước đây do UBND xã Cẩm Sơn (cũ) lập có 15 lô đất mặt tiền, mỗi lô đất 150 m2 (tuyến 1 bám trục đường 26/3 đi qua xã Cẩm Sơn cũ) và được cấp đất có thu tiền cho các giáo viên trên địa bàn. Thế nhưng, trong quá trình triển khai, UBND xã Cẩm Sơn (cũ) và UBND huyện Cẩm Xuyên (cũ) đã cấp tổng 16 lô đất mặt tiền (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định), tức là phát sinh thêm 1 lô so với quy hoạch ban đầu. Sự chênh lệch giữa quy hoạch và thực tế cấp đất là nguyên nhân chính dẫn đến những vướng mắc hiện nay.

Sau nhiều năm, một số thửa đất đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ, trong đó có cả người ngoài địa phương, khiến việc rà soát, xác minh hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã tiến hành thu thập, kiểm tra lại hồ sơ địa chính, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Cẩm Xuyên trích đo hiện trạng khu quy hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tổng diện tích đất vẫn đảm bảo để bố trí 16 lô theo thực tế đã cấp.

Hiện nay tại khu quy hoạch dân cư Ba Tòa nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở, khiến việc xử lý tranh chấp gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết: “Khu quy hoạch dân cư Ba Tòa được cấp từ thời UBND xã Cẩm Sơn cũ. Sau khi sáp nhập, địa phương mới tiếp nhận và phát hiện những sai sót tồn tại trước đó. Hiện nay, xã đang tập trung đo đạc, rà soát hồ sơ từng hộ dân, tổ chức làm việc với các hộ để thống nhất phương án xử lý; đồng thời tham mưu cấp trên điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng. Dự kiến sẽ có phương án giải quyết cho các hộ dân trước ngày 30/7/2026.”

Việc chậm trễ trong xử lý các vướng mắc tại khu quy hoạch dân cư Ba Tòa không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân mà còn gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong dư luận. Trong khi phương án khắc phục đã được xác định, điều người dân mong mỏi lúc này là sự vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ và dứt điểm từ các cấp chính quyền, nhằm đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định pháp luật và sớm ổn định đời sống cho người dân.