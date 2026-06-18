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3 ngày phát hiện 6 tài xế sử dụng ma túy: Nỗi lo trên những cung đường

Thục Anh
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(Baohatinh.vn) - Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện 6 tài xế dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông từ các lái xe sử dụng chất cấm.

Từ 15 - 17/6/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 8A đoạn qua Hà Tĩnh, lực lượng CSGT đã phát hiện 5 tài xế ô tô và 1 người đi xe máy dương tính với ma túy tổng hợp Amphetamine.

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Một lái xe bị phát hiện sử dụng ma túy khi điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Với hành vi này, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử lý vi phạm theo quy định. Các tài xế ô tô bị phạt 35 triệu đồng/trường hợp, tước giấy phép lái xe 24 tháng; người điều khiển xe máy bị phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Trung tá Phan Mạnh Cường – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Việc phát hiện liên tiếp 6 trường hợp dương tính với ma túy chỉ trong 3 ngày trên các tuyến trọng điểm là một thực trạng hết sức nguy hiểm. Hầu hết các tài xế khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra ma túy đều tỏ thái độ lo lắng, tìm mọi cách để né tránh nhằm trì hoãn việc lấy mẫu. Tuy nhiên, sau khi phát hiện vi phạm, chúng tôi đã kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm. Bởi việc những tài xế này sử dụng ma túy mà vẫn điều khiển phương tiện không chỉ đánh cược mạng sống của chính mình mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nhiều người tham gia giao thông khác”.

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Một tài xế bị phát hiện dương tính với Amphetamine (ma túy tổng hợp).
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Lực lượng CSGT xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ đầu năm tới nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 8 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với các chất ma túy như Methamphetamine, Amphetamine. Thiếu tá Nguyễn Gia Phong - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các loại ma túy này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh của người sử dụng, gây nên hiện tượng ảo giác, suy giảm chức năng nhận thức, hành động, mất khả năng kiểm soát hành vi, khi điều khiển phương tiện sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Không ít tài xế vẫn còn quá mơ hồ, thiếu nhận thức về sự nguy hiểm của ma túy, hoặc cố tình xem thường tính mạng của bản thân và người khác”.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng này, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân, siết chặt các biện pháp kiểm tra và xử lý nghiêm tất cả hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Trọng tâm của đợt cao điểm là tăng cường tuần tra lưu động, thiết lập chốt chặn đột xuất trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và tập trung phát hiện những tài xế có biểu hiện nghi vấn, bất thường về hành vi hoặc tâm lý, quyết tâm chặn đứng hiểm họa tai nạn.

Về các giải pháp căn cơ và dài hơi trong thời gian tới, Thiếu tá Nguyễn Gia Phong - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: "Việc ra quân tuần tra, lập chốt siết chặt kiểm tra hay xử phạt hành chính dẫu nghiêm minh đến đâu cũng chỉ là phần ngọn. Doanh nghiệp cần siết chặt quản lý, không ký hợp đồng với những tài xế có tiền sử nghiện ngập hoặc tổ chức khám sức khỏe định kỳ nghiêm túc cho các tài xế.

Bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng công an, chúng tôi rất cần sự chung tay từ phía gia đình của tài xế, sự đồng hành của người dân qua việc phản ánh kịp thời các trường hợp nghi vấn, đặc biệt là ý thức thượng tôn pháp luật từ phía chính người lái xe, để mỗi chuyến xe khởi hành thực sự là một hành trình an toàn”.

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Chủ đề An toàn giao thông

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