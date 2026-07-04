Bắt 2 đối tượng lừa đảo chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam

Nguyễn Vũ Kỳ (áo đen) và Hoàng Tuấn Nhật bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian lao động tại Hàn Quốc nên nắm rõ nhu cầu và phương thức chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại. Lợi dụng điều này, cuối năm 2025, Nhật nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền trực tuyến giữa hai nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia các hội, nhóm của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Tại đây, đối tượng giới thiệu có dịch vụ chuyển tiền với tỷ giá quy đổi ngoại tệ hấp dẫn hơn thị trường, cam kết chuyển tiền nhanh chóng, an toàn nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu.

Khi có người liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định, sau đó đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc không thực hiện việc chuyển khoản để chiếm đoạt.

Đầu năm 2026, Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Kỳ có nhiệm vụ tìm, thiết lập các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Đầu tháng 4/2026, Nhật thuê 1 căn hộ tại chung cư ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) để cả hai cùng sinh sống và tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều người trên địa bàn cả nước. Các bị hại chủ yếu là lao động Việt Nam và du học sinh đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được bước đầu xác định là rất lớn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các quảng cáo về dịch vụ chuyển tiền có tỷ giá cao hơn thị trường hoặc cam kết chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện. Đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng để tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản. Người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua các tài khoản cá nhân, Facebook, Zalo hoặc các trang mạng xã hội, website không rõ nguồn gốc. Người dân chỉ nên sử dụng dịch vụ của các ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển tiền được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép nhằm bảo đảm an toàn trong giao dịch và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng xác minh, truy vết khi xảy ra sự cố.

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