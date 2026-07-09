Tìm kiếm bé gái 10 tuổi đuối nước trên sông Ngàn Trươi

Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được khẩn trương triển khai.

Theo thông tin từ UBND xã Vũ Quang, khoảng 14 giờ 30 phút, em N.T.T.V. (SN 2016), học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ cùng một người bạn ra khu vực bờ sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Song Hương để vui chơi.

Trong lúc đứng trên bờ sông, em V. không may trượt chân rơi xuống nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã huy động phương tiện, triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Đến khuya 9/7, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Hiện công tác tìm kiếm đang được các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.