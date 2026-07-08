Hai mẹ con tử vong do đuối nước khi tắm sông

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch, chiều 8/7, 2 người dân sinh sống trên địa bàn bị tử vong do đuối nước.

Khoảng 14 giờ ngày 8/7, chị Đ.T.H.C (SN 1993) cùng người thân đến tắm tại khu vực Rào Rải, sông Ngàn Trụ (thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, Hà Tĩnh). Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày vừa qua, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh nên một số người không may bị nước cuốn.

Chính quyền địa phương cùng người dân địa phương hỗ trợ gia đình chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã khẩn trương cứu vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, chị Đ.T.H.C và con trai là cháu L.Q.B (SN 2016) cùng trú tại thôn Phúc Lĩnh, xã Phúc Trạch đã tử vong. Một người khác bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.