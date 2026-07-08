Hai mẹ con tử vong do đuối nước khi tắm sông

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/7, trên địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.
Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch, chiều 8/7, 2 người dân sinh sống trên địa bàn bị tử vong do đuối nước.
Khoảng 14 giờ ngày 8/7, chị Đ.T.H.C (SN 1993) cùng người thân đến tắm tại khu vực Rào Rải, sông Ngàn Trụ (thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, Hà Tĩnh). Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày vừa qua, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh nên một số người không may bị nước cuốn.
Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã khẩn trương cứu vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, chị Đ.T.H.C và con trai là cháu L.Q.B (SN 2016) cùng trú tại thôn Phúc Lĩnh, xã Phúc Trạch đã tử vong. Một người khác bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.
Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 51 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.