Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Hai mẹ con tử vong do đuối nước khi tắm sông

Dương Chiến
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/7, trên địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch, chiều 8/7, 2 người dân sinh sống trên địa bàn bị tử vong do đuối nước.

Khoảng 14 giờ ngày 8/7, chị Đ.T.H.C (SN 1993) cùng người thân đến tắm tại khu vực Rào Rải, sông Ngàn Trụ (thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, Hà Tĩnh). Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày vừa qua, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh nên một số người không may bị nước cuốn.

bqbht_br_1.jpg
Chính quyền địa phương cùng người dân địa phương hỗ trợ gia đình chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã khẩn trương cứu vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, chị Đ.T.H.C và con trai là cháu L.Q.B (SN 2016) cùng trú tại thôn Phúc Lĩnh, xã Phúc Trạch đã tử vong. Một người khác bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

Tin liên quan

Tags:

#đuối nước #Đuối nước thương tâm #vụ đuối nước thương tâm #đuối nước ở Hà Tĩnh

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!