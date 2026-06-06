Liên tiếp xảy ra đuối nước trẻ em ở Hà Tĩnh: UBND tỉnh chỉ đạo "nóng"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt vừa ký văn bản về tăng cường công tác phòng chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em, trong đó nêu rõ, triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống đuối nước ở trẻ em, học sinh. Tuy nhiên, những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe trẻ em, gây đau thương, mất mát cho gia đình và bức xúc trong dư luận xã hội.

Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Kim 1 (ngày 2/6/2026). Ảnh: Sĩ Hoàng

Hiện nay, học sinh đã bước vào kỳ nghỉ hè, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tiếp tục ở mức cao nếu không có các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trẻ em, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và UBND tỉnh về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đồng thời, rà soát toàn diện việc tổ chức thực hiện, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời chấn chỉnh những nội dung thực hiện chưa đầy đủ, chưa hiệu quả...

Tai nạn đuối nước: Hiểm nguy rình rập tại ao hồ, sông suối, kênh mương Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Điều đáng lo ngại, tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em vô tư tắm tại ao hồ, sông suối, kênh mương vẫn diễn ra khá phổ biến.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước trẻ em để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. Cùng đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 8/6/2026.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, UBND cấp xã tích cực tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; tổ chức các hoạt động dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trong trường học và tại cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè của học sinh; phối hợp với các tổ chức và gia đình quản lý, giám sát học sinh trong dịp nghỉ hè để hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước; thường xuyên nhắc nhở học sinh không tự ý tắm sông, hồ, ao, biển hoặc tham gia các hoạt động dưới nước khi không có người lớn giám sát. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi lành mạnh nhằm hạn chế tình trạng trẻ em tụ tập tự phát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước; kịp thời kiến nghị các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn. Chỉ đạo các lực lượng công an cơ sở phối hợp tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ, giám sát trẻ em.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giám sát trẻ em; tham gia phát hiện, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Các gia đình không để trẻ em tự ý đi tắm sông, suối hoặc vui chơi tại khu vực có nước khi không có người lớn đi cùng. Ảnh tư liệu.

Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; thường xuyên rà soát, đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý, không triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.

Khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm nguy cơ đuối nước trên địa bàn; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em trong đó nêu rõ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục...

Rà soát các khu vực người dân và trẻ em thường xuyên tắm, vui chơi dưới nước, kể cả các địa điểm không thuộc khu vực nguy hiểm đã được cảnh báo; tổ chức các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở phù hợp; huy động các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, thôn, xóm tham gia quản lý, giám sát trẻ em trong dịp hè, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Tăng cường tuyên truyền, vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, giám sát trẻ em; không để trẻ em tự ý đi tắm sông, hồ, ao, biển hoặc vui chơi tại khu vực có nước khi không có người lớn đi cùng; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí và sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh, bổ ích cho trẻ em; tạo môi trường sinh hoạt, học tập và vui chơi phù hợp, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động tập thể, góp phần phòng ngừa tai nạn, thương tích và hạn chế tình trạng trẻ em tự ý tụ tập, vui chơi tại các khu vực sông, hồ, ao, biển và những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời bổ sung biển cảnh báo, rào chắn và các biện pháp ở các khu vực có nguy cơ cao như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, các công trình xây dựng có chứa nước.

Khi xảy ra vụ việc trẻ em đuối nước trên địa bàn, phải kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, theo dõi; rà soát, xác định rõ nguyên nhân và triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự.