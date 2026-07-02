Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ 620 vụ, 1.142 đối tượng phạm tội về ma túy

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2026 - 2030" (Quyết định số 1724).

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” vào tháng 5/2026.

Nội dung Quyết định số 1724 đề cập đến tình hình, thực trạng liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy tại Hà Tĩnh còn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm ma túy ngày càng liên kết chặt chẽ, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, khó phát hiện, thường xuyên thay đổi và có xu hướng dịch chuyển lên không gian mạng... gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý. Người sử dụng trái phép chất ma túy thường tập trung ở nhóm lao động tự do, lái xe hoặc không có công ăn việc làm ổn định, xu hướng dần trẻ hóa.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 620 vụ, 1.142 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 629 kg và hơn 469.000 viên ma túy tổng hợp, 246 kg cần sa, 21 kg thuốc phiện.

Trong đó, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 522 vụ, 805 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 17 bánh và 2,47 kg heroin; 246,675 kg và 67.142 viên ma túy tổng hợp; 20,8 kg thuốc phiện. Lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ 25 vụ, 30 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 87 bánh heroin; 254,3 kg và 231.734 viên ma túy tổng hợp; 240 kg cần sa. Lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng, thu giữ 5,3kg và 7.500 viên ma túy tổng hợp...

Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hành chính 1.463 vụ, 1.783 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến ma túy được lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Về tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, từ năm 2022 đến tháng 6/2026, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp nhận 373 người nghiện và phát sinh 81 người nghiện đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy chủ yếu tập trung ở giới trẻ, thanh thiếu niên (61% người nghiện ma túy và 55% người sử dụng trái phép chất ma túy có độ tuổi dưới 30), có xu hướng chuyển sang sử dụng ma túy tổng hợp thay thế cho các loại ma túy truyền thống như heroin, thuốc phiện. Số người nghiện và nghi sử dụng ma túy đang sống ngoài cộng đồng vẫn chiếm tỷ lệ lớn (số người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập chiếm 52% tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý).

Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Xuân Thanh (SN 1982, ở phường Thành Vinh, Nghệ An) cùng tang vật.

Căn cứ từ tình hình thực tiễn và dự báo tình hình liên quan tội phạm, tệ nạn ma túy thời gian tới, Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và xây dựng xã, phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2026 - 2030" (gọi tắt là Đề án) đã đề ra mục tiêu tổng quát: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; ưu tiên lực lượng, phương tiện, kinh phí để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Bệnh nhân điều trị nghiện bằng Methadone tại Trung tâm CDC Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đã đưa ra các mục tiêu cụ thể. Về chỉ tiêu hằng năm, 100% người nghiện ma túy được lập hồ sơ quản lý, áp dụng các biện pháp cai nghiện, điều trị nghiện ma túy; kéo giảm số người nghiện ma túy ít nhất 5%. 100% người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú trên địa bàn được lập hồ sơ quản lý và tiến hành các biện pháp giáo dục, giúp đỡ từ bỏ ma túy; kéo giảm số người sử dụng trái phép chất ma túy ít nhất 5%...

Về chỉ tiêu đến năm 2030, 100% số xã, phường đạt tiêu chí không ma túy, hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh không ma túy. 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và 100% diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy (nếu có) được phát hiện và triệt phá...