Hà Tĩnh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành tham dự chương trình.

Sáng 27/6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP Hà Nội), Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tổ chức lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Chương trình được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc. Tham dự điểm cầu TP Hà Nội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Tại điểm cầu Hà Tĩnh có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cấp tỉnh và đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh chương trình tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhấn mạnh: Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ cùng chung quyết tâm, chung trách nhiệm, chung hành động để mỗi xã, phường đặc khu thực sự là nơi dân yên tâm để sinh sống, trẻ em lớn lên trong an toàn, mỗi gia đình được gìn giữ hạnh phúc và sự bình yên, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại biểu Hà Tĩnh thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và tham gia giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

Đông đảo cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tại Hà Tĩnh.

Những bước chạy khỏe khoắn, năng động.

Giải chạy phong trào thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi cùng tham dự.