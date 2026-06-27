Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Hà Tĩnh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đông đảo người dân Hà Tĩnh đã cùng tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và giải chạy phong trào với thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

bqbht_br_aimg-1191.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành tham dự chương trình.

Sáng 27/6, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP Hà Nội), Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tổ chức lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Chương trình được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Tham dự điểm cầu TP Hà Nội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cấp tỉnh và đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn.

bqbht_br_adji-0337.jpg
Toàn cảnh chương trình tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và toàn thể Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

bqbht_br_aimg-1204.jpg
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhấn mạnh: Chính phủ xác định công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là thế hệ trẻ cùng chung quyết tâm, chung trách nhiệm, chung hành động để mỗi xã, phường đặc khu thực sự là nơi dân yên tâm để sinh sống, trẻ em lớn lên trong an toàn, mỗi gia đình được gìn giữ hạnh phúc và sự bình yên, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

bqbht_br_aimg-1210.jpg
Đại biểu Hà Tĩnh thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và tham gia giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.

bqbht_br_aimg-1229.jpg
Đông đảo cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tại Hà Tĩnh.
bqbht_br_aimg-1236.jpg
Những bước chạy khỏe khoắn, năng động.
bqbht_br_aimg-1241.jpg
Giải chạy phong trào thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi cùng tham dự.
bqbht_br_aimg-1247.jpg
Những bước chạy lan tỏa thông điệp ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Tin liên quan

Tags:

#phòng chống ma túy #Hà Tĩnh #Tháng hành động #giải chạy #bảo vệ cộng đồng #chống ma túy #xã hội

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Mỗi đợt điều dưỡng là một kỳ nghỉ ý nghĩa

Sau mỗi đợt điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, người có công trên địa bàn được cải thiện sức khỏe, tinh thần phấn chấn hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!