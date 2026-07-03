Không nên tích trữ xăng, dầu trong hộ gia đình để đảm bảo an toàn PCCC

Thời gian gần đây, một số hộ gia đình có thói quen mua xăng, dầu về tích trữ trong gia đình, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Để bảo đảm an toàn, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo đến người dân một số vấn đề sau:

Ảnh minh hoạ.

1. Chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không được tích trữ xăng, dầu tại nhà dưới mọi hình thức để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.

2. Trường hợp hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu cần có biện pháp bảo quản an toàn như sau:

- Phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng, dầu trong khu vực có người ở.

- Khu vực tồn chứa xăng, dầu phải tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao để hạn chế sự bốc hơi và phải thông thoáng để không tích tụ hơi xăng, dầu.

- Có biện pháp ngăn xăng, dầu tràn ra ngoài, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt (bếp đun, hóa vàng mã…).

- Các thiết bị điện (công tắc, bóng đèn, cầu dao, aptomat…) trong khu vực chứa xăng, dầu phải đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ bị chập, cháy, phát sinh tia lửa…

- Có biện pháp ngăn cách, cảnh báo để mọi người, nhất là trẻ em không tiếp cận khu vực tồn chứa xăng, dầu.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị chứa xăng dầu để phát hiện và xử lý kịp thời nếu xăng dầu rò rỉ; trong quá trình bảo quản, sử dụng phải có người trông coi, giám sát.

3. Để bảo đảm an toàn tại hộ gia đình, cần thực hiện thêm các biện pháp sau:

- Mở lối thoát nạn khẩn cấp (qua lô gia, ban công, lên mái…), xây dựng và thường xuyên thực tập phương án thoát nạn.

- Trang bị bình chữa cháy xách tay; dụng cụ phá dỡ, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc phù hợp với hộ gia đình.

- Lắp đặt đầu báo cháy thông minh để phát hiện cháy sớm.

- Tích cực tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC” và các hoạt động PCCC tại khu dân cư.

- Chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn PCCC và thoát nạn tại hộ gia đình.

- Trường hợp khi gặp đám cháy xăng, dầu, cần hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh biết; báo cháy cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114 (hoặc thông qua ứng dụng “Báo cháy 114”); đồng thời thông báo ngay cho công an hoặc chính quyền nơi gần nhất; sơ tán tài sản, phuy xăng, dầu lân cận (nếu có) ra vị trí an toàn; không chữa cháy xăng, dầu bằng nước; dùng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy; dùng cát để ngăn không cho cháy lan; dùng chăn chiên thấm nước phủ bề mặt của đám cháy.