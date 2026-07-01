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Hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh hóa chất

Đình Nhật
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(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo cơ sở kinh doanh lĩnh vực hóa chất thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động.

PCCC luôn là yếu tố quan trọng trong công tác bảo vệ tài sản và tính mạng của con người, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh hóa chất, nơi có tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình hoạt động, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đề nghị các cơ sở kinh doanh lĩnh vực hóa chất cần chú ý thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau:

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Kho hóa chất (ảnh minh hoạ).

1. Lưu trữ hóa chất an toàn

- Hóa chất cần được phân loại, bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, đặc biệt là các hóa chất dễ cháy nổ. Mỗi loại hóa chất phải có khu vực riêng biệt, được đánh dấu rõ ràng.

- Hóa chất phải được lưu trữ ở những nơi thoáng mát, không có nguồn nhiệt, không tiếp xúc với các chất dễ cháy khác.

- Đảm bảo các thiết bị lưu trữ, như tủ chứa hóa chất, thùng chứa hóa chất, được kiểm tra thường xuyên để phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng.

2. Trang bị đầy đủ thiết bị PCCC

- Cần trang bị đủ số lượng bình chữa cháy phù hợp với từng khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Bình chữa cháy cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.

- Các cơ sở cần lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động (sprinkler) tại các khu vực chứa hóa chất hoặc nơi có nguy cơ cháy nổ cao.

- Mọi lối thoát hiểm phải được giữ thông thoáng, không bị chắn bởi vật dụng hay hàng hóa.

3. Đào tạo và huấn luyện nhân viên

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH, định kỳ đăng ký các khóa huấn luyện về PCCC&CNCH cho toàn bộ nhân viên. Nhân viên cần nắm vững cách sử dụng các thiết bị PCCC, cách sơ cứu người bị nạn, cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Thực hành diễn tập PCCC, định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập tình huống cháy nổ để kiểm tra khả năng phản ứng nhanh chóng của nhân viên trong trường hợp khẩn cấp.

4. Quản lý và giám sát

- Tăng cường kiểm soát và giám sát các nguồn nhiệt, thiết bị điện, hệ thống điện trong khu vực chứa hóa chất để hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ.

- Các cơ sở phải thực hiện báo cáo định kỳ về công tác PCCC và kiểm tra an toàn cháy nổ tại cơ sở mình.

5. Xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố

- Khi phát hiện có dấu hiệu cháy nổ, ngừng ngay tất cả các hoạt động sản xuất, sơ tán nhân viên ra ngoài, và thông báo ngay cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

- Cơ sở cần duy trì một hệ thống liên lạc khẩn cấp với các cơ quan phòng cháy chữa cháy và lực lượng cứu hộ.

An toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh hóa chất là trách nhiệm của mỗi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn PCCC không chỉ bảo vệ tài sản mà còn bảo vệ tính mạng con người, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra sự cố.

Mỗi cơ sở cần xem công tác an toàn phòng cháy chữa cháy là một yếu tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Hãy luôn chủ động, nâng cao ý thức về an toàn PCCC để bảo vệ không chỉ cơ sở của mình mà còn bảo vệ cộng đồng và xã hội.

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Tags:

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Đảm bảo an toàn PCCC #Cơ sở kinh doanh hoá chất #Lưu trữ hoá chất

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