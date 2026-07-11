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Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại xã Cẩm Xuyên

Văn Giáp
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Ngày 11/7, Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 (xã Cẩm Xuyên) phối hợp với Công an xã Cẩm Xuyên và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức chương trình "Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và CNCH".

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 theo dõi buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và CNCH.

Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 theo dõi buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và CNCH.

Tại chương trình, hơn 500 giáo viên và học sinh nhà trường đã được lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC, hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn tại nhà ở cũng như những nơi tập trung đông người.

Các giáo viên, học sinh cũng được giới thiệu mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác chữa cháy và CNCH như xe chữa cháy, bình chữa cháy, áo amiăng, mặt nạ phòng độc, thiết bị cứu hộ và dụng cụ phá dỡ…

Đặc biệt, các em học sinh và giáo viên đã được trực tiếp trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định, thực hành kỹ năng thoát nạn, cứu hộ cơ bản và sơ cấp cứu ban đầu.

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Các em học sinh tham gia trải nghiệm, thực hành kỹ năng thoát nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay...

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC, đồng thời trang bị cho giáo viên, học sinh những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

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Tags:

#Thực hành PCCC #Đảm bảo an toàn PCCC #Tuyên truyền PCCC cho học sinh

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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