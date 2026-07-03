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Xe khách va chạm xe máy, 2 người tử vong trên QL 1 ở Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách với xe máy trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh làm 2 người tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe máy.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra lúc 3h40' ngày 3/7 trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe khách mang BKS 81H - 042.xx di chuyển trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, khi tới Km 587+00 đoạn khu vực giao với tuyến tránh Kỳ Anh, đã xảy ra va chạm với xe máy không rõ biển số di chuyển hướng ngược lại.

Vụ TNGT khiến 2 người đàn ông trên xe máy tử vong.

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Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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