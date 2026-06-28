Vợ tử vong, chồng bị thương nặng khi xe tải tông xe đầu kéo trên QL 12C ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khi đang đi giao bún cho các quán hàng, xe tải của tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) tông vào xe đầu kéo khiến vợ tử vong, chồng bị thương nặng.
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra lúc 4h20' ngày 28/6 trên quốc lộ 12C, thuộc địa phận phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Vào thời gian trên, tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú TDP Hưng Nhân, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải mang BKS 38H - 016.xx chở theo vợ là chị Lê Thị Tam (SN 1987) đi giao bún cho các quán ăn.
Khi di chuyển tới khu vực ngã ba quốc lộ 12C, đoạn gần cổng phụ một nhà máy băm dăm, xe tải của vợ chồng anh T. tông vào xe đầu kéo mang BKS UN - 45.xx của tài xế người Lào đang dừng đỗ bên đường.
Vụ TNGT khiến chị Lê Thị T. tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.
Tại hiện trường, phần đầu xe tải móp méo, biến dạng; xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần rơ-moóc.
Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Vũng Áng và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 60m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Những chiếc xe điện tự chế có thể đạt vận tốc tới 100 km/h đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trào lưu độ xe trong thanh thiếu niên Hà Tĩnh. Không chỉ vi phạm pháp luật, những phương tiện bị thay đổi kết cấu còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện 6 tài xế dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông từ các lái xe sử dụng chất cấm.
Các chế tài xử phạt đã được điều chỉnh tăng cao, mang tính răn đe hơn rất nhiều so với trước đây nhưng tình trạng cố tình vượt rào chắn, băng qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra khá nhiều.
Dù không có giấy phép bến thủy nội địa và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tiếp nhận tàu, phà chở khoáng sản, song bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên đón tàu vào trả hàng.
Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần “vì dân phục vụ”, Thiếu tá Trương Quang Bình (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Với thiết kế gọn nhẹ, mô hình xe chữa cháy công cộng do Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng có thể luồn lách vào các ngõ nhỏ, giúp xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong các khu dân cư chật hẹp nhất.