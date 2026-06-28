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Vợ tử vong, chồng bị thương nặng khi xe tải tông xe đầu kéo trên QL 12C ở Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Khi đang đi giao bún cho các quán hàng, xe tải của tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) tông vào xe đầu kéo khiến vợ tử vong, chồng bị thương nặng.

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Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải với xe đầu kéo trên quốc lộ 12C khiến vợ tử vong, chồng bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra lúc 4h20' ngày 28/6 trên quốc lộ 12C, thuộc địa phận phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Vào thời gian trên, tài xế Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú TDP Hưng Nhân, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải mang BKS 38H - 016.xx chở theo vợ là chị Lê Thị Tam (SN 1987) đi giao bún cho các quán ăn.

Khi di chuyển tới khu vực ngã ba quốc lộ 12C, đoạn gần cổng phụ một nhà máy băm dăm, xe tải của vợ chồng anh T. tông vào xe đầu kéo mang BKS UN - 45.xx của tài xế người Lào đang dừng đỗ bên đường.

Vụ TNGT khiến chị Lê Thị T. tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải móp méo, biến dạng; xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ phần rơ-moóc.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Vũng Áng và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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