Người đàn ông tử vong cạnh xe máy hư hỏng trên quốc lộ 12C

Hiện trường nơi phát hiện 1 người tử vong trên quốc lộ 12C ở Kỳ Hoa, Hà Tĩnh.

Vào lúc khoảng 5h30' ngày 23/6, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nằm bất động tại Km22+120 quốc lộ 12C thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Khi tới kiểm tra, người này được xác định đã tử vong, gần đó là chiếc xe máy không biển kiểm soát, đã bị hư hỏng nặng.

Vị trí xảy ra sự việc cách nút giao ra vào cao tốc Bắc - Nam chừng 400m. Nạn nhân được xác định là ông Dương Văn Th., trú xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Kỳ Hoa và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường xác minh sự việc.

Đoạn tuyến trên quốc lộ 12C - nơi xảy ra sự việc thường xuyên có lưu lượng phương tiện qua lại tấp nập.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, xe máy do ông Dương Văn Th. điều khiển di chuyển trên quốc lộ 12C theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) đi Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Quá trình lưu thông, xe máy của ông Th. có thể đã xảy ra va chạm với một xe ô tô di chuyển cùng chiều. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

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