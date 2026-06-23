Người đàn ông tử vong cạnh xe máy hư hỏng trên quốc lộ 12C

Vào lúc khoảng 5h30' ngày 23/6, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nằm bất động tại Km22+120 quốc lộ 12C thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh. Khi tới kiểm tra, người này được xác định đã tử vong, gần đó là chiếc xe máy không biển kiểm soát, đã bị hư hỏng nặng.
Vị trí xảy ra sự việc cách nút giao ra vào cao tốc Bắc - Nam chừng 400m. Nạn nhân được xác định là ông Dương Văn Th., trú xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh.
Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Kỳ Hoa và đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường xác minh sự việc.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, xe máy do ông Dương Văn Th. điều khiển di chuyển trên quốc lộ 12C theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Trị) đi Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).
Quá trình lưu thông, xe máy của ông Th. có thể đã xảy ra va chạm với một xe ô tô di chuyển cùng chiều. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.
Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện 6 tài xế dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông từ các lái xe sử dụng chất cấm.
Các chế tài xử phạt đã được điều chỉnh tăng cao, mang tính răn đe hơn rất nhiều so với trước đây nhưng tình trạng cố tình vượt rào chắn, băng qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra khá nhiều.
Dù không có giấy phép bến thủy nội địa và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tiếp nhận tàu, phà chở khoáng sản, song bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên đón tàu vào trả hàng.
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