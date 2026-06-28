Ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng sau va chạm xe mô tô phân khối lớn do người nước ngoài điều khiển

(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn giữa xe mô tô phân khối lớn do người nước ngoài cầm lái với xe ô tô 7 chỗ trên đường ven biển Hà Tĩnh khiến 2 phương tiện hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h ngày 28/6 trên đường tỉnh 547 (còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn qua thôn Phú Thượng, xã Kỳ Anh.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe mô tô phân khối lớn mang BKS 67A1 - 002.xx do một người đàn ông người nước ngoài cầm lái, di chuyển trên đường ven biển Hà Tĩnh hướng từ xã Thiên Cầm đi phường Hải Ninh.
Khi tới khu vực ngã tư đường ven biển đoạn qua thôn Phú Thượng (xã Kỳ Anh), xe mô tô phân khối lớn đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 38A - 250.xx đang di chuyển qua ngã tư.
2 phương tiện hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.
Cú va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng bên đường, hư hỏng nặng; nhiều bộ phận xe mô tô phân khối lớn cũng bị vỡ nát. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra làm rõ.
Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển khoảng 60m³ cát nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Những chiếc xe điện tự chế có thể đạt vận tốc tới 100 km/h đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về trào lưu độ xe trong thanh thiếu niên Hà Tĩnh. Không chỉ vi phạm pháp luật, những phương tiện bị thay đổi kết cấu còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện 6 tài xế dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện. Đây là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông từ các lái xe sử dụng chất cấm.
Các chế tài xử phạt đã được điều chỉnh tăng cao, mang tính răn đe hơn rất nhiều so với trước đây nhưng tình trạng cố tình vượt rào chắn, băng qua đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra khá nhiều.
Dù không có giấy phép bến thủy nội địa và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tiếp nhận tàu, phà chở khoáng sản, song bãi tập kết vật liệu xây dựng ở xã Đức Quang (Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên đón tàu vào trả hàng.
Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần “vì dân phục vụ”, Thiếu tá Trương Quang Bình (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Với thiết kế gọn nhẹ, mô hình xe chữa cháy công cộng do Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng có thể luồn lách vào các ngõ nhỏ, giúp xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong các khu dân cư chật hẹp nhất.