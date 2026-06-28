Ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng sau va chạm xe mô tô phân khối lớn do người nước ngoài điều khiển

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe 7 chỗ với xe mô tô phân khối lớn trên đường ven biển Hà Tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h ngày 28/6 trên đường tỉnh 547 (còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn qua thôn Phú Thượng, xã Kỳ Anh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe mô tô phân khối lớn mang BKS 67A1 - 002.xx do một người đàn ông người nước ngoài cầm lái, di chuyển trên đường ven biển Hà Tĩnh hướng từ xã Thiên Cầm đi phường Hải Ninh.

Khi tới khu vực ngã tư đường ven biển đoạn qua thôn Phú Thượng (xã Kỳ Anh), xe mô tô phân khối lớn đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 38A - 250.xx đang di chuyển qua ngã tư.

2 phương tiện hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô 7 chỗ lao xuống ruộng bên đường, hư hỏng nặng; nhiều bộ phận xe mô tô phân khối lớn cũng bị vỡ nát. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được điều tra làm rõ.

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