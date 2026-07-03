Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin từ Công an TP.HCM, Tăng Nhật Tuệ là một trong 48 người bị phát hiện, xử lý trong chuyên án liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước khi vướng vòng lao lý, Tăng Nhật Tuệ từng là cái tên khá quen thuộc với khán giả thế hệ 8X, 9X. Tăng Nhật Tuệ hoạt động ở nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, VJ và từng sở hữu sự nghiệp nghệ thuật khá đa dạng. Tuy nhiên, song hành với các dấu ấn nghề nghiệp là không ít tranh cãi khiến tên tuổi của Tăng Nhật Tuệ nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận.

Hình ảnh ca sĩ Tăng Nhật Tuệ thời điểm bị bắt trong đường dây ma túy 48 người (ảnh: Công an TP.HCM)

Sinh ngày 24/12/1986 tại Hà Nội, Tăng Nhật Tuệ theo học nghệ thuật từ nhỏ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Không chỉ theo đuổi con đường ca hát, Tăng Nhật Tuệ còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành giải trí. Trong âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được biết đến là một nhạc sĩ có số lượng sáng tác lớn với hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại như pop, ballad, R&B, hip hop và rock. Các sáng tác của Tăng Nhật Tuệ từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện và tạo dấu ấn trên thị trường nhạc Việt.

Bên cạnh công việc sáng tác, Tăng Nhật Tuệ còn tham gia diễn xuất. Tăng Nhật Tuệ góp mặt trong hơn 50 bộ phim, trong đó có 17 phim đảm nhận vai chính.

Với khán giả truyền hình, Tăng Nhật Tuệ gắn liền với những bộ phim dành cho giới trẻ như Bộ tứ 10A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì tin, Ngôi nhà cũ hay Ranh giới.

Hình ảnh nam nghệ sĩ đa năng từng giúp Tăng Nhật Tuệ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ trong giai đoạn phim truyền hình học đường phát triển mạnh.

Không chỉ hoạt động với vai trò nghệ sĩ, Tăng Nhật Tuệ còn từng làm VJ trên các kênh truyền hình dành cho giới trẻ và thử sức trong vai trò đào tạo, định hướng các nhóm nhạc trẻ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Tăng Nhật Tuệ cũng nhiều lần gắn với những ồn ào ngoài chuyên môn.

Ảnh: Công an TP.HCM

Một trong những tranh cãi gây chú ý nhất diễn ra vào năm 2015, khi Tăng Nhật Tuệ công khai phản bác tuyên bố của ca sĩ Nguyễn Hải Yến liên quan đến quyền tác giả ca khúc Đã hơn một lần. Vụ việc khi đó tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong giới âm nhạc, đồng thời làm dấy lên những cuộc tranh luận về quyền tác giả và cách ghi nhận công sức của người sáng tác.

Sau đó, cái tên Tăng Nhật Tuệ tiếp tục được nhắc đến nhiều trong vai trò người đứng sau nhóm nhạc Zero 9. Ngay từ khi ra mắt, Zero 9 đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi phong cách xây dựng hình ảnh cũng như định hướng hoạt động.

Trong một buổi ra mắt MV của nhóm giữa năm 2018, Tăng Nhật Tuệ từng chia sẻ với truyền thông: "Sợ nhất là ca khúc thứ ba này mọi người không chửi nữa, chắc lúc ấy rất buồn. Tôi mong lần này mọi người không những khen nhiều hơn mà chửi cũng nhiều hơn, miễn làm sao là có xem".

Phát ngôn này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng Tăng Nhật Tuệ đang chấp nhận việc gây tranh cãi để thu hút sự chú ý dành cho nhóm nhạc. Kể từ đó, Tăng Nhật Tuệ thường được truyền thông và cộng đồng mạng nhắc đến với biệt danh "ông bầu chiêu trò". Bản thân Tăng Nhật Tuệ cũng không có phản ứng đáng kể trước cách gọi này.

Đầu năm 2019, Tăng Nhật Tuệ trở thành tâm điểm sau ồn ào với học trò cũ là Minkook (Nguyễn Quốc Minh), cựu thành viên nhóm Zero 9. Xuất phát từ chương trình Người giấu mặt, nam ca sĩ trẻ tố bị ông bầu gạ tình và đánh đập vì từ chối. Ngay sau đó, Tăng Nhật Tuệ lên tiếng bác bỏ, cho rằng những chia sẻ này là "tát nước theo mưa vì cay cú" nhằm hạ thấp danh tiếng của Tăng Nhật Tuệ. Nam nhạc sĩ khẳng định mình đã có người yêu nhiều năm và nhắn học trò hãy chứng minh bằng tài năng thật sự. Dù vậy, dư luận thời điểm đó cho rằng phần giải thích của Tăng Nhật Tuệ chưa đủ sức thuyết phục khi chưa phản bác trực diện vào các cáo buộc cụ thể.

Đến năm 2022, nam nghệ sĩ tiếp tục vướng tranh chấp hợp đồng sản xuất bài hát độc quyền trị giá 165 triệu đồng với một doanh nghiệp kinh doanh cà phê. Phía doanh nghiệp tố Tăng Nhật Tuệ vi phạm bảo mật thông tin, đăng bài bôi nhọ công ty bằng các từ khóa như "đòi nợ", "trễ hẹn tiền" dù lý do chậm thanh toán đợt cuối (55 triệu đồng) là vì sản phẩm chưa đạt yêu cầu và Tăng Nhật Tuệ không hợp tác chỉnh sửa. Phản hồi về việc này, Tăng Nhật Tuệ cho biết bản thân đã nhiều lần chủ động liên hệ với phía nhãn hàng để trao đổi về việc thanh toán nhưng không nhận được phản hồi.

Ngoài các vụ việc kể trên, Tăng Nhật Tuệ cũng thường xuyên gây chú ý bởi phong cách phát ngôn thẳng thắn trên mạng xã hội. Trong giai đoạn mạng xã hội phát triển mạnh, Tăng Nhật Tuệ nhiều lần chia sẻ quan điểm cá nhân về nghề nghiệp, giới giải trí và các hiện tượng trong showbiz. Sự thẳng thắn này giúp Tăng Nhật Tuệ có một lượng người theo dõi trung thành, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều phát ngôn trở thành chủ đề tranh luận.

Trái ngược với hình ảnh xuất hiện dày đặc trước đây, những năm gần đây Tăng Nhật Tuệ khá kín tiếng. Tăng Nhật Tuệ ít tham gia các chương trình truyền hình, gameshow và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí đại chúng. Trang cá nhân cũng hiếm khi cập nhật hình ảnh đời thường, chủ yếu chia sẻ các dự án âm nhạc hợp tác với đồng nghiệp.

Đầu năm 2026, cái tên Tăng Nhật Tuệ được nhắc đến trở lại khi hợp tác với ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm âm nhạc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi, đánh dấu sự tái hợp của hai nghệ sĩ sau nhiều năm. Ở tuổi 40, nam nhạc sĩ lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Tăng Nhật Tuệ chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào và chủ yếu xuất hiện thông qua các dự án âm nhạc.

Việc Tăng Nhật Tuệ bị bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ phép chất ma túy vì vậy khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Từ một nghệ sĩ từng hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực, sở hữu gia tài sáng tác lớn và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ, tên tuổi của Tăng Nhật Tuệ trong nhiều năm qua lại liên tục gắn với những tranh cãi. Đến nay, vụ việc liên quan đến ma túy một lần nữa đưa cái tên Tăng Nhật Tuệ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.