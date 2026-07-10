(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái mất tích do đuối nước trên sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) và đang hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.T.T.V. (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ) mất tích trên sông Ngàn Trươi, đoạn qua thôn Song Hương, xã Vũ Quang.
Chiều 9/7, một bé gái 10 tuổi ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) chơi cùng bạn bên bờ sông Ngàn Trươi, không may trượt chân xuống dòng nước.
Trước đó, vào chiều ngày 9/7, em N.T.T.V cùng một người bạn ra chơi tại khu vực cầu Bàu Cạn - đoạn cuối sông Ngàn Trươi chảy qua thôn Song Hương, xã Vũ Quang thì không may trượt chân rơi xuống sông. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, các đội thiện nguyện và người dân cùng nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
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