Tàng trữ ma túy, một đối tượng ở xã Cẩm Duệ bị khởi tố

(Baohatinh.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đặng Thế Anh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 30/6, Công an xã Cẩm Duệ đã triệu tập Đặng Thế Anh (SN 1992, trú thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ) để làm việc liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Quá trình tiến hành kiểm tra chất ma túy trong cơ thể, kết quả xác định Đặng Thế Anh dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 0,77g Methamphetamine.
Tại cơ quan điều tra, Đặng Thế Anh khai nhận tàng trữ số ma tuý nói trên với mục đích để sử dụng.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can đối với Đặng Thế Anh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại khoản 1 Điều 249, Bộ luật Hình sự.
Các quyết định và lệnh nói trên đều được VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh phê chuẩn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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