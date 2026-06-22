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Từ 10 nỏ thủy tinh, phanh phui đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ ma tuý

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Chỉ từ 10 chiếc nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng bị phát hiện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét và bắt giữ một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy với quy mô đặc biệt lớn.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 12 đối tượng liên quan đến đường dây này với các tội danh &quot;Mua bán trái phép chất ma túy&quot; và &quot;Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy&quot;. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 12 đối tượng liên quan đến đường dây này với các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chỉ từ 10 chiếc nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng bị phát hiện trong một ca kiểm tra hành chính thông thường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã truy xét và bóc gỡ thành công một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn thành phố.

Điểm khởi đầu của chuyên án xuất phát từ đầu tháng 6/2026, khi Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Bình Tân kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường N.T.L, phường Bình Tân. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Ngoài việc thu giữ ma túy và dụng cụ đã qua sử dụng, tổ công tác còn phát hiện 10 nỏ thủy tinh chưa qua sử dụng vừa được giao đến.

Tổng số tang vật thu giữ lên đến hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tổng số tang vật thu giữ lên đến hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không dừng lại ở việc xử lý hành vi sử dụng ma túy, các trinh sát đã kiên trì mở rộng điều tra, xác minh nguồn gốc số dụng cụ này. Cùng thời điểm, Công an phường Tân Định cũng phát hiện nhiều đầu mối có dấu hiệu mua bán, vận chuyển các loại nỏ thủy tinh, bình thủy tinh và dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy, có sự trùng khớp với hướng điều tra của Phòng Cảnh sát ma túy. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an Thành phố và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với quyết tâm bóc gỡ tận gốc đường dây này.

Theo đó, đường dây hoạt động có tổ chức với sự phân công chặt chẽ từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết, vận chuyển đến tiêu thụ sản phẩm. Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và mặt hàng dân dụng để sản xuất, mua bán số lượng lớn nỏ thủy tinh, coóng thủy tinh, bình hút thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội và các ứng dụng giao nhận hàng hóa để giao dịch, hình thành một chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong đó, đối tượng Đàm Thị Mai được xác định giữ vai trò trung tâm trong hoạt động tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Nhiều đối tượng khác tham gia vào các công đoạn sản xuất, giao nhận, quảng cáo, bán hàng và vận chuyển sản phẩm trong thời gian dài. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng mặc dù nhận thức rõ đây là những vật dụng được người sử dụng ma túy dùng phổ biến nhưng vẫn tổ chức sản xuất, mua bán nhằm thu lợi bất chính.

Tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm. Trong đó có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh các loại, hàng chục nghìn ống và đoạn ống thủy tinh cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bật lửa, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy, đầu khò và nhiều công cụ chuyên dụng khác phục vụ sản xuất.

Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định hiệu quả của phương châm đấu tranh "lần theo dòng chảy của ma túy" mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai quyết liệt. Phía sau mỗi đối tượng sử dụng ma túy không chỉ có nguồn cung ma túy mà còn tồn tại cả một hệ thống cung cấp phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép. Việc kiên trì bóc gỡ các mắt xích sản xuất, mua bán, vận chuyển và cung cấp dụng cụ là giải pháp căn cơ nhằm triệt tiêu các điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030./.

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Tags:

#ma túy #đường dây buôn ma túy lớn #khởi tố vụ án ma túy

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