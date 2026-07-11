Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích dưới sông Ngàn Sâu

Khu vực tìm thấy cháu Nguyễn Văn H.

Khoảng 0 giờ ngày 11/7, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Văn H. (6 tuổi, trú xã Đức Thọ) dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Ân Giang, xã Mai Hoa.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/7, cháu H. rời nhà bà ngoại là bà Phạm Thị Đường ở thôn Ân Giang để đi chơi nhưng không thấy trở về. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 0 giờ ngày 11/7, thi thể cháu H. được phát hiện dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Ân Giang do bị đuối nước.

Hiện, gia đình đã đưa thi thể cháu về mai táng theo phong tục địa phương.