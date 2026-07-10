Thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn tiềm ẩn nguy cơ cháy

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Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong 26/06/2026 07:50 Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.