Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn tiềm ẩn nguy cơ cháy

Nam Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khảo sát tại các công ty trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Sáng 10/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các doanh nghiệp trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.

bqbht_br_dt-dsc3309.jpg
Đoàn khảo sát làm việc với Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến khảo sát tại Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.

Tại các điểm khảo sát, đoàn đã nghe đại diện các công ty báo cáo tình hình triển khai quy định của pháp luật về PCCC; tập huấn, huấn luyện, đầu tư trang thiết bị PCCC...

bqbht_br_dt-dsc3314.jpg
Đoàn khảo sát thiết bị PCCC tại xưởng sản xuất Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh.
bqbht_br_dt-dsc3320.jpg
Đoàn khảo sát trung tâm báo cháy.

Tiếp đó, đoàn tiến hành khảo sát, kiểm tra hệ thống, trang thiết bị PCCC, hệ thống điện; công tác quản lý nguồn điện, nguồn nhiệt.

Qua khảo sát, đoàn đề nghị các công ty tiếp tục quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị, phương tiện chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế; thường xuyên rà soát các nguy cơ tiềm ẩn; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị PCCC…

Tin liên quan

Tags:

#Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh #Khảo sát công tác PCCC #Ban Pháp chế khảo sát PCCC #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang bán dưa ven đường

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang bán dưa ven đường

Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.
Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!