Thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn tiềm ẩn nguy cơ cháy

(Baohatinh.vn) - Khảo sát tại các công ty trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt tiềm ẩn nguy cơ cháy.
Sáng 10/7, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khảo sát công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các doanh nghiệp trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.
Đoàn đã đến khảo sát tại Công ty TNHH Trang phục Quốc tế Gaiwach Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.
Tại các điểm khảo sát, đoàn đã nghe đại diện các công ty báo cáo tình hình triển khai quy định của pháp luật về PCCC; tập huấn, huấn luyện, đầu tư trang thiết bị PCCC...
Tiếp đó, đoàn tiến hành khảo sát, kiểm tra hệ thống, trang thiết bị PCCC, hệ thống điện; công tác quản lý nguồn điện, nguồn nhiệt.
Qua khảo sát, đoàn đề nghị các công ty tiếp tục quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị, phương tiện chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế; thường xuyên rà soát các nguy cơ tiềm ẩn; tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị PCCC…
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