Vụ làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh: Thêm 6 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đăng Liêu (SN 1985 - Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco).

Như Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Sau một thời gian tập trung điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty Cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan. Đồng thời, ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Đăng Liêu (SN 1985, Giám đốc Công ty Cổ phần Hathaco); Lê Văn Hùng (SN 1983); Bùi Đình Dũng (SN 1988); Lê Mạnh Hùng (SN 1981); Nguyễn Văn An (SN 1994) và Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987).

Khởi tố vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan hành vi làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các đối tượng gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm), Nguyễn Văn Thành (SN 1984), Phạm Quang Ninh (SN 1986), Doãn Mạnh Đồng (SN 1991, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Bắc Việt), Nguyễn Toàn Trung (SN 1993) và Lê Huy (SN 1980).

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với 6 đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, các bị can là cá nhân thuộc các đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để lập hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, hoàn công công trình.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu sử dụng kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.