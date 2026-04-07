Chính trị

Chính quyền

Quốc hội bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ

Dương Hương (t/h)
(Baohatinh.vn) - Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ. Ảnh Dương Giang/TTXVN

Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ khóa XVI được thông qua với 495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Như vậy, theo Nghị quyết được thông qua, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ

Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".

Đồng chí Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5/2024), XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

