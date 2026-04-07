Quốc hội bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ

(Baohatinh.vn) - Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.
Tại phiên họp, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.
Trên cơ sở đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ khóa XVI được thông qua với 495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Như vậy, theo Nghị quyết được thông qua, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.
Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó".
Đồng chí Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ tháng 5/2024), XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.
Sau cuộc bầu cử thành công, hầu hết địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp tỉnh, thành phố để kiện toàn nhân sự. Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND của 31 tỉnh, thành.
Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2026.
Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Sự góp mặt của 4 doanh nhân là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới được kỳ vọng mang thêm góc nhìn thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng, hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.