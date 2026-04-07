Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo chương trình ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (7/4), Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác nhân sự.
Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.
Cũng trong sáng 7/4, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban.
Chiều nay, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức theo quy định.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.
Tại quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng, Hà Tĩnh và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ sẽ phát triển một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực...
Sáng mai (6/4), Quốc hội khóa XVI sẽ trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu bài viết.
Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân các xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lan tỏa, hướng tới dấu mốc 120 năm ngày sinh của người cộng sản kiên trung.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất chủ trương và đánh giá Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng phù hợp với định hướng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Quý I/2026, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài và thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 411 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn đã thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học, văn hóa Việt Nam và thế giới.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (22/4/1906 - 22/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Sau cuộc bầu cử thành công, hầu hết địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp tỉnh, thành phố để kiện toàn nhân sự. Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND của 31 tỉnh, thành.
Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet khẳng định, thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết để khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.
Chiều 2/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II, 6 tháng và cả năm, thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ trên 10%.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn khẳng định luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đồng thời không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào ngày càng bền chặt.
Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.