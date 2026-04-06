Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

(Baohatinh.vn) - Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

11h ngày 6/4, 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã nhất trí bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Thực hiện nghi lễ tuyên thệ sau đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

gen-h-a2222-1775449885674380417471.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Trần Thanh Mẫn 64 tuổi, quê TP Cần Thơ, Tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Đồng chí từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Năm 2017, đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sau đó giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tháng 5/2024, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Trước đó ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội đã họp riêng để thực hiện các quy trình nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XVI. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã trình Quốc hội xem xét số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới bằng hệ thống điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV cũng trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách này trước khi thành lập Ban Kiểm phiếu.

Các đại biểu sau đó đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội

Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội

Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
[Infographic] Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.
Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.