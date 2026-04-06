Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

11h ngày 6/4, 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã nhất trí bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Thực hiện nghi lễ tuyên thệ sau đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Trần Thanh Mẫn 64 tuổi, quê TP Cần Thơ, Tiến sĩ Kinh tế, Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Đồng chí từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ. Năm 2017, đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sau đó giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tháng 5/2024, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Trước đó ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội đã họp riêng để thực hiện các quy trình nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa XVI. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã trình Quốc hội xem xét số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới bằng hệ thống điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV cũng trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách này trước khi thành lập Ban Kiểm phiếu.

Các đại biểu sau đó đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.