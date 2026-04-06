Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.
Kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu bài viết.
Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân các xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lan tỏa, hướng tới dấu mốc 120 năm ngày sinh của người cộng sản kiên trung.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất chủ trương và đánh giá Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng phù hợp với định hướng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Quý I/2026, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài và thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 411 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn đã thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học, văn hóa Việt Nam và thế giới.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (22/4/1906 - 22/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Sau cuộc bầu cử thành công, hầu hết địa phương trên cả nước đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp tỉnh, thành phố để kiện toàn nhân sự. Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND của 31 tỉnh, thành.
Đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Savannakhet khẳng định, thời gian tới, hai địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tăng cường liên kết để khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy phát triển và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.
Chiều 2/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2026 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II, 6 tháng và cả năm, thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ trên 10%.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khăm Muồn khẳng định luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, đồng thời không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Lào ngày càng bền chặt.
Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.