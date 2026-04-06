Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu để Quốc hội xem xét.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội các dự thảo Nghị quyết về việc bầu các chức danh này.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự thảo Nghị quyết. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo giải trình, chỉnh lý dự thảo trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ Nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bằng hệ thống điện tử. Sau khi danh sách được thông qua, Quốc hội tiến hành bầu các chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu báo cáo trước Quốc hội. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình các dự thảo Nghị quyết về việc bầu các chức danh nêu trên để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến. Sau khi tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp thứ Nhất để xem xét, quyết định số lượng, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Ủy ban của Quốc hội và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội khoá XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta; đồng thời đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội khóa XVI tiến hành công tác nhân sự, trong đó có bầu Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.