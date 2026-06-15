Khắc sâu lời Bác, vun bồi khát vọng dựng xây quê hương

Ân tình sâu nặng

Chiều tháng Sáu, giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, căn phòng nhỏ của nhà báo Phan Trung Thành - nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh cũ bên đường Nguyễn Du (phường Thành Sen) như dịu lại bởi những câu chuyện về Bác Hồ. Hơn 2 thập kỷ sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, ông Thành đã lưu giữ cho mình hàng trăm câu chuyện xúc động về tình cảm Bác dành cho Hà Tĩnh.

Bác Hồ thư giãn bên ao cá trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Ảnh: Tư liệu

Ông Thành kể: “Đến nay, tôi đã gặp hơn 50 nhân chứng từng được gặp Bác Hồ. Mỗi người có một kỷ niệm riêng, nhưng điểm chung là ai cũng nhớ mãi sự gần gũi, giản dị và tình cảm đặc biệt mà Bác dành cho quê hương Hà Tĩnh. Trong đó, những câu chuyện lần Bác về thăm Hà Tĩnh năm 1957 luôn để lại trong tôi nhiều suy ngẫm về sự quan tâm sâu sắc của Người đối với mảnh đất này”.

Nhà báo Phan Trung Thành - nguyên Phó Giám đốc Đài PT-TH Hà Tĩnh cũ.

Từ những câu chuyện được lưu giữ qua ký ức nhân chứng, hình ảnh Người về thăm Hà Tĩnh ngày ấy tái hiện trong tôi như những thước phim sống động. Đó là một ngày hè nắng gắt, gió Lào vẫn miệt mài thổi qua những làng quê, góc phố Hà Tĩnh. Từ 6h30’ sáng, chiếc xe chở Bác từ Thạch Hà tiến vào thị xã Hà Tĩnh, bon bon trên đường Phan Đình Phùng rồi dừng trước nhà khách Tỉnh ủy, Bác giản dị bước xuống trong niềm vui vỡ òa của cán bộ, Nhân dân.

Bác Hồ cùng đoàn cán bộ Trung ương trong chuyến thăm Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu.

“Buổi chiều trước ngày 15/6, chúng tôi chỉ được nghe lãnh đạo báo là sáng mai có đoàn khách Trung ương về, phải đón tiếp chu đáo. Nhìn vẻ quan trọng của các anh, chúng tôi đều hồi hộp và hi vọng Bác về nhưng vẫn không dám tin. Đến khi tận mắt thấy Bác thì tất cả đều xúc động vỡ òa, có người miệng cười mà nước mắt cứ chảy, không tin được Bác đang bằng xương bằng thịt nở nụ cười hiền đứng trước mắt mình” - bà Hoàng Thị Chiện (93 tuổi, trú tổ dân phố 8, phường Thành Sen) - cựu nhân viên cấp dưỡng Ty Công an Hà Tĩnh (giai đoạn 1954-1957) bồi hồi nhớ lại.

Bà Hoàng Thị Chiện (phường Thành Sen) tự hào kể chuyện được gặp Bác Hồ trong chuyến Người về thăm Hà Tĩnh năm 1957 cho con cháu.

Về thăm Hà Tĩnh, Người chỉ ở lại một ngày nhưng đã dành thời gian gặp gỡ đồng bào, đồng chí, các phụ lão, các cháu thiếu nhi, chiến sĩ quân đội... Đặc biệt, Bác đã có 2 cuộc nói chuyện thân tình với đại biểu cán bộ, đảng viên và MTTQ. Bác biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong những năm đầu xây dựng miền Bắc sau hòa bình lập lại; đồng thời ân cần căn dặn cán bộ, Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng tiến bộ. Những lời căn dặn mộc mạc mà sâu sắc ấy đã trở thành hành trang tinh thần quý báu, theo bước Hà Tĩnh trong suốt chặng đường phát triển sau này.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh trong chuyến thăm vào ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu

Ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh (giai đoạn 1970-1986) kể: “Bác không nói những điều cao xa mà căn dặn rất cụ thể, từ đoàn kết, lao động sản xuất đến chăm lo đời sống Nhân dân. Nghe Bác nói, ai cũng cảm nhận được tình cảm và niềm tin mà Người dành cho Hà Tĩnh”.

Gần 7 thập kỷ đã đi qua, nhiều nhân chứng của ngày lịch sử ấy nay đã không còn. Nhưng tình cảm của Bác dành cho Hà Tĩnh và niềm xúc động, tự hào của người Hà Tĩnh trong ngày được đón Người về thăm vẫn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh (giai đoạn 1970-1986).

Từ nhỏ, tôi vẫn thường được nghe bố và các bậc cao niên kể về ngày Người về thăm Hà Tĩnh với niềm tự hào sâu sắc. Càng tìm hiểu, tôi càng tự hỏi điều gì khiến Bác dành cho Hà Tĩnh sự quan tâm đặc biệt đến vậy?

Ông Phan Trung Thành cho rằng: “Đó không phải một chuyến thăm thông thường mà là sự quan tâm sâu nặng của Người đối với một vùng quê giàu truyền thống cách mạng nhưng còn nhiều khó khăn, vừa trải qua những năm tháng nhiều biến động. Bác về thăm để động viên, cổ vũ những việc làm tốt, đồng thời ân cần chỉ ra những điều còn hạn chế, giúp địa phương tiếp tục vươn lên. Đó không chỉ là sự chỉ đạo của một vị lãnh tụ mà còn là ân tình sâu nặng Người dành cho Hà Tĩnh”.

Bác Hồ cùng đoàn cán bộ Trung ương thăm cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong chuyến thăm vào ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu.

Điều đó càng được chứng minh khi trong quãng thời gian lãnh đạo đất nước, Bác đã có 16 lần viết thư thăm hỏi, điện chúc mừng, bài nói chuyện với cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh. Trong đó, bên cạnh chuyến thăm ngày 15/6/1957, Bác còn dành một cuộc gặp riêng với đoàn lãnh đạo, cán bộ Hà Tĩnh trong chuyến tham quan mô hình các tỉnh miền Bắc vào ngày 7/6/1966. Trong lần này, Bác đã ân cần dặn dò “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”

Có một điểm chung ở nhiều người từng được gặp Bác Hồ trong chuyến Người về thăm Hà Tĩnh năm 1957 mà chúng tôi có dịp trò chuyện là: cuộc gặp gỡ ấy đã trở thành động lực thôi thúc họ không ngừng phấn đấu, cống hiến.

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh tại phường Thành Sen hôm nay.

Ông Phan Trung Thành chia sẻ: “Có người khi gặp Bác chỉ là một người dân, cán bộ bình thường nhưng sau đó đã có những đóng góp nổi bật cho quê hương, đất nước. Nhiều người kể rằng chính sự gần gũi, những lời căn dặn ân cần và tấm gương đạo đức của Bác đã tiếp thêm cho họ niềm tin, ý chí để vươn lên trong cuộc sống”.

Cựu chiến binh Phan Văn Thi (xã Kỳ Thượng) luôn tự hào khi có 7 năm được tham gia Trung đoàn 600 bảo vệ Bác Hồ.

Từ một cán bộ đoàn của xã Hồng Lộc được gặp Bác trong lần Người về thăm Hà Tĩnh năm 1957, ông Nguyễn Huyến (1932-2023), nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc (cũ) đã không ngừng phấn đấu, trở thành một y sỹ tiêu biểu, đưa trạm y tế tuyến xã trở thành điển hình của ngành y tế miền Bắc nhiều năm liền trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Bản thân ông được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua 9 năm liên tục và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. Cũng như ông Huyến, nhiều người dân Hà Tĩnh từng được gặp Bác năm ấy đã nỗ lực vươn lên, đóng góp cho quê hương bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình.

Gần 7 thập kỷ qua, lời căn dặn của Bác vẫn là ngọn đuốc soi đường cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng quê hương. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII vinh danh 100 điển hình tiêu biểu toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Từ tinh thần học và làm theo Bác, Hà Tĩnh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một tỉnh còn nhiều khó khăn, Hà Tĩnh hôm nay đã trở thành điểm sáng của cả nước về xây dựng NTM, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,78%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ; tỉnh cơ bản hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 2%.

﻿ ﻿ Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của Hà Tĩnh ngày càng có những bước tiến nổi bật.

Bước sang năm 2026, đà phát triển tiếp tục được duy trì khi GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 12,91%, thuộc nhóm cao nhất cả nước; thu hút gần 99.500 tỷ đồng vốn đầu tư từ các dự án trong nước và hơn 412 triệu USD vốn FDI. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn là minh chứng sinh động cho hành trình bền bỉ thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.

Một góc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) hôm nay.

Những đổi thay hôm nay không chỉ làm khởi sắc diện mạo quê hương mà còn bồi đắp thêm niềm tin, khát vọng phát triển trong mỗi người dân. Đó cũng là cách Hà Tĩnh tiếp tục làm theo lời Bác bằng những thành quả cụ thể, để quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng mà Người đã gửi gắm.