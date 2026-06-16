Nhà hát Kịch Việt Nam "kể chuyện Bác Hồ" trên sân khấu Hà Tĩnh

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) và 69 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2026), Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam và một số đơn vị tổ chức công diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng”.

Poster chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng.

Diễn ra vào lúc 20h tối nay (16/6/2026), tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, chương trình mở cửa tự do cho Nhân dân thưởng thức.

“Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” là một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu chuyện, giai điệu và hình ảnh đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam. Được dàn dựng công phu, chương trình không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu mà còn mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng, tự hào về lịch sử dân tộc.

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh là địa điểm diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" vào lúc 20h, tối 16/6/2026.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Nhà hát Kịch Việt Nam như NSƯT Tạ Dương, NSƯT Minh Thành, nghệ sĩ Phan Quỳnh Lê, nghệ sĩ Minh Hải... Thông qua các ca khúc nổi tiếng như: Người về thăm quê, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Trồng cây lại nhớ đến Người… khán giả sẽ được gặp lại hình ảnh Bác Hồ với tình yêu quê hương tha thiết, nỗi nhớ xứ Nghệ sâu nặng và những giá trị nhân văn mà Người để lại cho dân tộc.

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đặc biệt, vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” do NSƯT Trịnh Mai Nguyên đạo diễn sẽ tái hiện câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ đối với những người dân nghèo trong cuộc sống đời thường. Với ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc, đây được xem là điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt của chương trình.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết: “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là hành trình kể lại những câu chuyện giản dị, xúc động về vị lãnh tụ bằng ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc và cảm xúc. Bên cạnh các tiết mục đã được dàn dựng công phu trước đó, khi đến với Hà Tĩnh, chúng tôi có điều chỉnh, bổ sung thêm một số tiết mục hướng về sự kiện 69 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, nhằm tạo sự gần gũi và kết nối hơn với khán giả địa phương. Chúng tôi mong muốn mỗi tiết mục không chỉ đem lại cảm xúc nghệ thuật mà còn góp phần để người xem cảm nhận sâu sắc hơn tư tưởng, nhân cách và tình yêu bao la của Bác đối với Nhân dân; từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đặc biệt tới thế hệ trẻ hôm nay”.

Cảnh trong vở kịch ngắn "Chuyện nhà chị Tín".

Việc phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam đưa chương trình “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” về biểu diễn tại Hà Tĩnh dịp này không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhắc nhớ tình cảm sâu nặng Người dành cho quê hương núi Hồng - sông La. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng kính yêu Bác, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Thông tin chương trình “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” được biểu diễn tại Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Chị Phan Thị Dục (xã Can Lộc) cho biết: “Tôi đặc biệt mong chờ vở kịch "Chuyện nhà chị Tín". Câu chuyện Bác Hồ đến thăm một gia đình nghèo trong đêm giao thừa từng nhiều lần khiến tôi xúc động khi nghe qua Đài Tiếng nói Việt Nam. Nay có cơ hội được xem trực tiếp trên sân khấu, tôi cảm thấy rất háo hức và mong đợi”.

Hình tượng Bác Hồ trong vở kịch ngắn "Chuyện nhà chị Tín" do Nghệ sĩ Minh Hải (Nhà hát Kịch Việt Nam) thể hiện.

Hiện, Sở VH-TT&DL đã chủ động phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện tốt nhất để chương trình diễn ra thành công, phục vụ các đại biểu và đông đảo khán giả tỉnh nhà.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Chương trình được tổ chức đúng dịp Hà Tĩnh kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê hương nên mang ý nghĩa đặc biệt. Thông qua sự phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam, chúng tôi mong muốn đem đến cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân một chương trình nghệ thuật giàu giá trị tư tưởng, góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa tình cảm kính yêu Bác Hồ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển”.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh trong chuyến về thăm vào ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu

Trong những ngày tháng 6 đầy ý nghĩa, chương trình “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” không chỉ là một đêm nghệ thuật tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu mà còn là dịp để mỗi người dân Hà Tĩnh thêm tự hào về quê hương từng vinh dự được đón Bác về thăm, từ đó tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp Người để lại, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.