Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 25-26/6

(Baohatinh.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra trong 2 ngày (25-26/6) với nhiều nội dung quan trọng.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào 15 báo cáo, trong đó có các báo cáo đáng chú ý như: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 34; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp...
Đại biểu cũng nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026.
Kỳ họp cũng dự kiến xem xét, thông qua 36 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có các nghị quyết đáng chú ý như: kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập; chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo; quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030; mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn/TDP, số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn/TDP; một số chính sách thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030; ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh...
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.
Toàn văn thông báo triệu tập kỳ họp mời xem tại đây.
Trong thời gian HĐND tỉnh họp (từ 25 - 26/6/2026, tại hội trường tầng 1, trụ sở Văn phòng HĐND - UBND tỉnh), cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại 02393.853.032.
Tại hội thảo chuyên đề "Kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới - Nhiệm vụ, giải pháp và chính sách", các đại biểu đã phân tích thực trạng, khó khăn, đề xuất giải pháp để xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo khả thi, hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ công tác đối ngoại tập trung vào 5 định hướng lớn, trong đó có phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi.
Hà Tĩnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; 78 thôn, tổ dân phố không sắp xếp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn, tổ dân phố; giảm 1.074 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tỷ lệ giảm 56,50%).
Chương trình truyền thông về phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền góp phần nâng cao nhận thức, cung cấp các kiến thức cơ bản về di cư an toàn và nạn mua bán người cho người dân Hà Tĩnh.
Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình “Việc tử tế” của VTV.
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 9 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các mức chi cụ thể đối với những nội dung liên quan.
Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.
Tối 9/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 7 - 9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm". Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng năm 2026 do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.
Việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ trở thành “bạn đồng hành” tin cậy, giúp nhiều phụ nữ Hà Tĩnh tự tin biến ý tưởng thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo sinh kế bền vững.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) diễn ra tại Hà Nội, sáng 8/6, lần đầu tiên, các chính đảng trong khu vực Đông Nam Á cùng tham dự một tọa đàm đối thoại về vai trò trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.