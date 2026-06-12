Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 25-26/6

Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND tỉnh - nơi diễn ra kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào 15 báo cáo, trong đó có các báo cáo đáng chú ý như: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 34; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp...

Đại biểu cũng nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026.

Kỳ họp cũng dự kiến xem xét, thông qua 36 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có các nghị quyết đáng chú ý như: kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập; chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo; quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030; mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn/TDP, số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn/TDP; một số chính sách thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030; ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành các phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Toàn văn thông báo triệu tập kỳ họp mời xem tại đây.