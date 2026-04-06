Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong đoàn tham dự phiên khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VGP

Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).

Đúng 8h00', Quốc hội tiến hành phiên khai mạc tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Sau nghi lễ chào cờ, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Hội đồng Bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1, từ ngày 6 - 12/4; đợt 2, từ ngày 20 - 23/4) để xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; lập pháp; các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trọng tâm của kỳ họp là công tác tổ chức, nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, Quốc hội sẽ thực hiện bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết, bao gồm: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cùng với đó, Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 làm định hướng phát triển cho 5 năm tới.

Trước kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ (Ảnh: Minh Châu).

Ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội theo quy định. Kết quả: đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI với số phiếu tán thành cao, thể hiện sự tín nhiệm của Quốc hội. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ tán thành 100%.