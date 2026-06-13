Chờ đón màn tranh tài của những “sứ giả” trên mặt trận tuyên truyền

​Xuất sắc giành giải nhất cụm thi số 1 Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, Trung úy Thái Hữu Tới (Đảng bộ xã Đức Thịnh) là một trong 9 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn bước vào vòng chung kết cấp tỉnh.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Thái Hữu Tới nhanh chóng bắt tay vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết.

Ngay sau khi kết thúc vòng thi cụm, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Thái Hữu Tới nhanh chóng bắt tay vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết. Lựa chọn chủ đề thuyết trình “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, Trung úy Thái Hữu Tới dành thời gian cập nhật tài liệu, nhất là các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong lực lượng công an và những giải pháp từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ trên địa bàn.

Không chỉ vậy, anh còn tập trung rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tăng cường sử dụng hình ảnh, dữ liệu minh họa và ứng dụng công nghệ trình chiếu để bài thi sinh động, dễ tiếp cận hơn với người nghe.

Trung úy Thái Hữu Tới tập trung luyện kỹ năng trình bày và xử lý câu hỏi tình huống để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, Trung úy Thái Hữu Tới cho biết: “Đến nay, tôi đã cơ bản hoàn thiện nội dung chuyên đề và slide trình chiếu. Tôi đang tiếp tục rà soát, cập nhật những thông tin mới liên quan đến nội dung bài thuyết trình; đồng thời tập trung luyện kỹ năng trình bày và xử lý câu hỏi tình huống để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết. Sự quan tâm, tin tưởng của cấp ủy chi bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy xã giúp tôi càng thêm tự tin và có động lực để cố gắng”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tham gia góp ý nội dung thuyết trình, trình chiếu slide của thí sinh Trần Thị Huyền Trang.

Đạt giải nhì tại cụm thi số 2, thí sinh Trần Thị Huyền Trang (Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh) cũng đang bước vào giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cho vòng chung kết. Những ngày này, ngoài công việc chuyên môn, chị Trang tập trung hoàn thiện bài thuyết trình, bổ sung tư liệu, đặc biệt là cập nhật các nội dung mới liên quan đến nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng nhằm tăng tính thời sự và thuyết phục cho phần thi.

Chị Trần Thị Huyền Trang chia sẻ: “Bước vào vòng chung kết, tôi ý thức rõ áp lực sẽ lớn hơn khi hội tụ những thí sinh xuất sắc nhất. Vì vậy, tôi đang tập trung chuẩn bị kỹ cả về nội dung lẫn kỹ năng, đặc biệt là cách truyền tải sao cho rõ ràng, dễ hiểu và gắn với thực tiễn. Trong quá trình chuẩn bị, tôi luôn nhận được sự quan tâm sát sao, góp ý của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, sự hỗ trợ của các đồng nghiệp. Tham gia hội thi không chỉ là cơ hội để học hỏi, giao lưu mà còn giúp tôi rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng, nâng cao năng lực trong bối cảnh yêu cầu chuyển đổi số và nhiệm vụ chính trị ngày càng cao”.

Thí sinh Huyền Trang tập thuyết trình phần thi nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho vòng chung kết sắp tới.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 thu hút 73 thí sinh tham gia ở 3 cụm thi. Trên cơ sở kết quả các vòng thi cụm, ban tổ chức đã lựa chọn 9 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất vào vòng chung kết cấp tỉnh.

Tại vòng chung kết, các thí sinh tiếp tục trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình; thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và hệ thống chính trị ở địa phương.

Để vòng chung kết diễn ra thành công, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực hội thi đang tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo, nội dung, công tác tổ chức. Đồng thời, ban tổ chức cũng hoàn thiện các khâu chuyên môn nhằm bảo đảm hội thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, tạo môi trường để các thí sinh phát huy tốt nhất kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn.

Từ 73 thí sinh tham gia ở 3 cụm thi, ban tổ chức hội thi chọn ra 9 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết cấp tỉnh.

Ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: “Trong bối cảnh thông tin đa chiều, báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ cần nắm vững chủ trương, nghị quyết mà còn phải có kỹ năng truyền đạt thuyết phục, gắn lý luận với thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hội thi chính là dịp để đánh giá, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả hơn. Đến nay, công tác chuẩn bị cho vòng chung kết đã cơ bản hoàn tất. Ban tổ chức kỳ vọng các thí sinh sẽ phát huy tốt kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn để mang đến những phần thi chất lượng. Sau vòng chung kết, 2 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện Hà Tĩnh tham gia vòng thi khu vực”.