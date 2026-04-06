Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.
Theo chương trình dự kiến, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành hai đợt (đợt 1 từ ngày 6 đến 12/4; đợt 2 từ ngày 20 đến 23/4 và dự phòng ngày 24, 25/4) để xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác.
Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2026.
Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Sự góp mặt của 4 doanh nhân là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới được kỳ vọng mang thêm góc nhìn thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng, hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu và sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.
Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.