Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Kỳ họp diễn ra sau 20 ngày kể từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Trước phiên khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Kỳ họp diễn ra sau 20 ngày kể từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Trước phiên khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Trước đó đầu giờ sáng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang.
Trước đó đầu giờ sáng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang.
Từ phải qua là Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.
Từ phải qua là Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bên hành lang Quốc hội trước phiên khai mạc.
Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bên hành lang Quốc hội trước phiên khai mạc.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và đại biểu Quốc hội bên hành lang trước giờ khai mạc.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và đại biểu Quốc hội bên hành lang trước giờ khai mạc.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (áo dài) chụp ảnh cùng các đại biểu.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (áo dài) chụp ảnh cùng các đại biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc tại phòng họp Diên Hồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc tại phòng họp Diên Hồng.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu làm lễ chào cờ, bắt đầu phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu làm lễ chào cờ, bắt đầu phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (hàng trên, đầu tiên từ trái qua). Đây là nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội đầu tiên của ông.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (hàng trên, đầu tiên từ trái qua). Đây là nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội đầu tiên của ông.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (hàng trên, đầu tiên từ trái qua).
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (hàng trên, đầu tiên từ trái qua).
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn (hàng trên, ngoài cùng bên phải), bên cạnh là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn (hàng trên, ngoài cùng bên phải), bên cạnh là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (bên phải, hàng trên).
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa (bên phải, hàng trên).

Theo chương trình dự kiến, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành hai đợt (đợt 1 từ ngày 6 đến 12/4; đợt 2 từ ngày 20 đến 23/4 và dự phòng ngày 24, 25/4) để xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
[Infographic] Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.
Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.