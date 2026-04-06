Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội nhất quán quan điểm, mục tiêu Đại hội XIV của Đảng 02/04/2026 12:11 Các nội dung góp ý tại hội nghị sẽ được Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp thu để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời nghiên cứu, tham mưu đề xuất những vấn đề mới nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội, báo cáo Bộ Chính trị xem xét.

Quyết liệt chỉ đạo, điều hành, tăng trưởng kinh tế quý I của Hà Tĩnh ước đạt 12,42% 01/04/2026 12:42 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2026.

Lộ trình kiểm chứng lời hứa của đại biểu dân cử 31/03/2026 10:20 Cử tri Hà Tĩnh không chỉ “trao quyền” mà còn theo dõi, đánh giá việc thực hiện lời hứa, trách nhiệm của người đại diện cho mình trên diễn đàn Quốc hội, HĐND các cấp.

Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường 31/03/2026 09:46 Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Cùng với tăng lương, tiền thưởng của cán bộ, công chức thay đổi ra sao? 31/03/2026 08:40 Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm sẽ nhận thêm tiền thưởng.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX quyết nghị nhiều nội dung quan trọng 30/03/2026 18:56 Sáng 30/3, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

HĐND các phường, xã họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt 30/03/2026 17:07 HĐND các phường, xã ở Hà Tĩnh đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, xác nhận kết quả bầu cử, bầu các chức danh chủ chốt và thông qua các nghị quyết quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Giải quyết từ cơ sở – mấu chốt hạn chế đơn thư vượt cấp 30/03/2026 14:53 Giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh từ cơ sở là mấu chốt quan trọng để giảm bớt tình trạng đơn thư vượt cấp hoặc phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp trên địa bàn Hà Tĩnh.

[Infographic] Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh 30/03/2026 12:44 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

[Infographic] Quá trình công tác của đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh 30/03/2026 12:40 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu các chức danh, thông qua nhiều nội dung quan trọng 30/03/2026 12:35 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

[Infographic] Lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 30/03/2026 12:35 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.

[Infographic] Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 30/03/2026 12:32 Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.

Đề xuất mới về điều kiện có 5 năm công tác khi tiếp nhận vào công chức 30/03/2026 11:32 Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cụ thể về việc tính thời gian 5 năm công tác khi tiếp nhận vào công chức với một số nhóm.

Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX họp kỳ thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng 30/03/2026 05:05 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới (2026-2031) nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI 29/03/2026 08:08 Hà Tĩnh đặt mục tiêu cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI bằng các giải pháp từ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, đối thoại doanh nghiệp hiệu quả...

Giải quyết thủ tục hành chính: Từ chờ dân sang phục vụ dân 28/03/2026 10:38 Tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh, cán bộ luôn sẵn sàng đến tận nhà hỗ trợ người yếu thế hoàn tất thủ tục hành chính, góp phần đưa cải cách hành chính đến gần dân hơn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Hà Linh 27/03/2026 19:36 Kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Hà Linh (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh chủ chốt và thông qua các nghị quyết quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu mới của cơ quan dân cử ở cơ sở.

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả 27/03/2026 15:33 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

Từ thương trường đến nghị trường - kỳ vọng doanh nhân góp phần xây dựng chính sách sát thực tiễn 27/03/2026 14:25 Sự góp mặt của 4 doanh nhân là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới được kỳ vọng mang thêm góc nhìn thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng, hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững.

Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân 27/03/2026 12:19 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.

Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động 27/03/2026 05:16 Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.

Không để thiếu nguồn cung xăng dầu, khẩn trương xây dựng kho dự trữ chiến lược 26/03/2026 16:53 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu và sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Thủ tướng đề nghị phía Nga hợp tác, hỗ trợ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm 25/03/2026 04:00 Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow.

Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực 24/03/2026 07:26 Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Tập trung bình ổn giá nhiên liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia 23/03/2026 08:56 Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 30/3 23/03/2026 08:32 Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã 22/03/2026 13:30 Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

Chân dung 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bầu tại Hà Tĩnh 21/03/2026 17:25 Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.