Sáng nay (6/4), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XVI khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh Doãn Tấn/TTXVN

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ 6 - 12/4; đợt 2 từ 20 - 23/4, dự phòng ngày 24, 25/4. Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên UBTVQH; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng thời, Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua 8 dự án luật và 1 nghị quyết, bao gồm: Luật Quốc tịch (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của: Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về KT-XH, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, như: xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025; tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2026; xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024; xem xét, thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và một số nội dung quan trọng khác.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, làm định hướng phát triển cho 5 năm tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH và đồng chí Trần Đình Gia - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI.

Trước đó, ngày 5/4, Quốc hội họp phiên trù bị. Các đoàn ĐBQH họp bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn. Tại phiên trù bị, Quốc hội họp tại hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Cũng trong chiều 5/4, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.