Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh họp bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn khóa XVI

Sáng 5/4, tại Nhà Quốc hội (TP Hà Nội), trước phiên họp trù bị của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức phiên họp để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XVI đoàn Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Triệu tập viên chủ trì phiên họp, cùng các ĐBQH trong đoàn.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách.

Phiên họp diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình. Theo đó, công tác tổ chức, thông qua chương trình làm việc, triển khai quy trình nhân sự, bầu tổ kiểm phiếu và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo đoàn theo quy định

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH và đồng chí Trần Đình Gia - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đoàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI khẳng định sẽ cùng tập thể đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát, khảo sát gắn với thực tiễn; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tại phiên họp, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã thảo luận, thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo và các thành viên; đồng thời hoàn thiện, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất.

Nhân dịp này, các thành viên đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.