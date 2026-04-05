Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh họp bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn khóa XVI

Tiến Nam - Thuý An
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu đã thảo luận, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khóa XVI.

Sáng 5/4, tại Nhà Quốc hội (TP Hà Nội), trước phiên họp trù bị của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI tổ chức phiên họp để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XVI đoàn Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Triệu tập viên chủ trì phiên họp, cùng các ĐBQH trong đoàn.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thống nhất giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách.

Phiên họp diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình. Theo đó, công tác tổ chức, thông qua chương trình làm việc, triển khai quy trình nhân sự, bầu tổ kiểm phiếu và tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo đoàn theo quy định

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH và đồng chí Trần Đình Gia - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ chức Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đoàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI khẳng định sẽ cùng tập thể đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát, khảo sát gắn với thực tiễn; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tại phiên họp, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã thảo luận, thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể đối với lãnh đạo và các thành viên; đồng thời hoàn thiện, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất.

Nhân dịp này, các thành viên đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Tags:

#ĐBQH đoàn Hà Tĩnh #Bầu Trưởng đoàn ĐBQH #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.