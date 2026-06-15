Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Lực lượng dự bị động viên Trung đoàn 841 tham gia huấn luyện đề mục “Tiểu đội trong chiến đấu tiến công”.

Vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết, 82 cán bộ khung B (quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức chỉ huy đơn vị DBĐV) của Trung đoàn 841 vẫn miệt mài tập luyện nội dung “Tổ chức và phương pháp huấn luyện trong giai đoạn chuẩn bị tác chiến”. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, Thượng úy Nguyễn Văn Sỹ (ở phường Hà Huy Tập) cùng các cán bộ khung B lần lượt “nhập vai” người chỉ huy, trực tiếp thực hành huấn luyện từng đề mục cho quân nhân dự bị.

Thượng úy Nguyễn Văn Sỹ - Trung đội trưởng thuộc Đại đội 7 (Tiểu đoàn DBĐV 3) chia sẻ: “Tôi từng là chiến sĩ được huấn luyện tại Trung đoàn 841. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi đăng ký học sĩ quan dự bị rồi trở về địa phương. Được trở lại môi trường quân ngũ thân quen, tôi và đồng đội rất phấn khởi, háo hức. Chúng tôi luôn quyết tâm làm chủ nội dung, thuần thục phương pháp huấn luyện, nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Đây là yếu tố rất quan trọng để sắp tới chúng tôi tham gia diễn tập đạt kết quả cao”.

Lực lượng dự bị động viên thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh hăng say bám thao trường, quyết tâm đạt kết quả cao trong huấn luyện.

Những ngày này, tại khuôn viên Đại đội Trinh sát cơ giới, 334 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn DBĐV 11 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh) cũng đang phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa tập luyện”. Trong thời gian 18 ngày, ngoài các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, các quân nhân dự bị còn thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt quân đội như bộ đội thường trực. Sau khi huấn luyện xong, lực lượng này sẽ trực tiếp tham gia tập trong khu vực phòng thủ (KVPT) của cấp xã.

Trung tá Lê Trọng Giáp - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh cho biết: “Trước khi lực lượng DBĐV được triệu tập huấn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ con người, giáo án, thao trường, bãi tập đến cơ sở vật chất, mô hình học cụ. Đặc biệt, đối với các xã, phường tổ chức diễn tập tác chiến năm 2026, chúng tôi chú trọng hướng dẫn, huấn luyện thuần thục tất cả nội dung, tình huống, công tác chuẩn bị, phương pháp… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Lực lượng dự bị động viên thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tập trung nâng cao chất lượng các bài bắn súng tiểu liên AK.

Trước yêu cầu xây dựng tiềm lực KVPT theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sẵn sàng cho cuộc diễn tập KVPT tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện cho quân nhân dự bị. Quán triệt tinh thần chung, các địa phương, đơn vị đã chủ động chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, mô hình học cụ; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khung, giáo viên trực tiếp huấn luyện; quán triệt chặt chẽ nội dung, quy trình, phương pháp huấn luyện sát với từng đối tượng, từng nhiệm vụ; duy trì nền nếp trong từng nội dung học tập, huấn luyện; nâng cao trình độ, năng lực tổ chức điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp…

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang chú trọng huấn luyện kỹ năng thực hành sử dụng vũ khí trong biên chế để chuẩn bị cho diễn tập tác chiến phòng thủ năm 2026.

Dự kiến, vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm nay, Hà Tĩnh sẽ tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh và diễn tập tác chiến trong KVPT tại 17 xã, phường. Để bảo đảm cho nội dung thực binh có bắn đạn thật, toàn tỉnh được giao huấn luyện 11 tiểu đoàn DBĐV với gần 2.000 quân nhân dự bị cần được tổ chức huấn luyện bài bản, sát thực tế, chất lượng tốt. Hiện nay, các địa phương được giao nguồn DBĐV đã lựa chọn, cung cấp đủ 100% quân số theo đúng cơ cấu và chuyên ngành quân sự. Các đơn vị tiếp nhận nguồn cũng gấp rút triển khai nhiệm vụ huấn luyện theo khung kế hoạch.

Giờ nghỉ giải lao trên thao trường của các quân nhân dự bị.

Thượng tá Nguyễn Tiến Anh - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đây là năm đầu tiên tổ chức huấn luyện và diễn tập có sự tham gia của lực lượng DBĐV theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, chúng tôi tập trung tham mưu, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là kỹ năng tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến cho từng phân đội và mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành huấn luyện cho 8 tiểu đoàn quân nhân dự bị và đang tiếp tục huấn luyện lực lượng này cho 17 xã, phường có tham gia diễn tập tác chiến trong KVPT năm 2026”.